Nga và Ukraine ngừng bắn cục bộ để cứu trợ, sơ tán dân tại Oleshky

Ngày 27-10, Nga và Ukraine bắt đầu thực hiện thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, miền Nam Ukraine, nhằm đưa hàng cứu trợ vào khu vực và sơ tán dân thường.

Thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, miền Nam Ukraine. Ảnh: THE MOSCOW TIMES

Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 4 giờ ngày 27-10 theo giờ Moscow (8 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam). Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đình chỉ pháo kích trên hướng Kherson để phục vụ hoạt động nhân đạo. Phía Ukraine cũng xác nhận thực hiện các cam kết ngừng bắn.

Hai bên dự kiến phối hợp vận chuyển lương thực, thuốc men và sơ tán người dân qua hành lang an toàn.

Trước đó, ngày 23-10, Nhà Trắng thông báo Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa hai bên. Theo thông báo, đại diện dân sự Nga và Ukraine sẽ phối hợp đánh giá nhu cầu của người dân, cung cấp hỗ trợ và bố trí phương tiện cho những người muốn rời thành phố.

Oleshky nằm bên sông Dnipro, đối diện thành phố Kherson do Ukraine kiểm soát. Theo ước tính được Nhà Trắng công bố, Oleshky hiện còn khoảng 1.700-2.000 người, phần lớn là người cao tuổi, so với khoảng 24.000 dân trước xung đột. Người dân đang thiếu lương thực, thuốc men và nước sạch.

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HẠNH CHI