Trung Quốc phản đối Mỹ leo thang phong tỏa, trừng phạt Cuba

Tân Hoa xã đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh kiên quyết phản đối động thái mới nhất của Mỹ về việc leo thang phong tỏa và trừng phạt Cuba, khi Washington đưa các lãnh đạo Cuba vào danh sách trừng phạt.

Biểu tình phản đối Mỹ, thể hiện đoàn kết với Cuba tại thành phố New York, Mỹ ngày 31-5-2026.

﻿Ảnh: Workers World

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cùng một số thành viên gia đình, một số quan chức cấp cao và tổ chức của Cuba.

Trung Quốc nhấn mạnh một Cuba ổn định là điều mà cộng đồng quốc tế mong muốn, và bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm gây bất ổn cho Cuba cuối cùng sẽ phản tác dụng. Bắc Kinh kêu gọi Washington ngay lập tức chấm dứt việc phong tỏa và mọi hình thức cưỡng ép, gây áp lực khác đối với Cuba; ngừng xâm phạm quyền sinh tồn và phát triển của người dân Cuba.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định, Bắc Kinh sẽ luôn kiên quyết ủng hộ Havana trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, đồng thời phản đối sự can thiệp từ bên ngoài.

Động thái mới nhất của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ tiếp tục siết chặt chính sách đối với Cuba. Trước đó, ngày 1-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức nước ngoài có giao dịch với các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và khai khoáng của Cuba.

MINH CHÂU