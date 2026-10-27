Hơn 30 nước cảnh báo nguy cơ nạn đói tại Sudan

Ngày 26-10, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố tuyên bố chung của 31 quốc gia và một đại diện Ủy ban châu Âu, cảnh báo tình hình an ninh lương thực tại Sudan đang xấu đi nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn nguy cơ nạn đói.

Khu lều trại tại Tawila, Sudan, phản ánh tình trạng hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Ảnh: THX

Theo tuyên bố, khoảng 19,5 triệu người, tương đương 41% dân số Sudan, đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính ở mức cao, trong đó khoảng 5 triệu người ở mức khẩn cấp. Nếu không có hành động kịp thời, số trẻ em bị suy dinh dưỡng cấp tính nặng có thể vượt mức dự báo 825.000 em; số khu vực mất an ninh lương thực, ban đầu được xác định là 14, được dự báo tăng gấp đôi.

Tuyên bố nhấn mạnh xung đột là nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng tại Sudan, khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, phá hủy cơ sở hạ tầng thiết yếu, làm gián đoạn dịch vụ y tế, sản xuất lương thực, chuỗi cung ứng và thị trường.

Các bên ký tuyên bố đề nghị cộng đồng quốc tế khẩn trương tăng tài trợ cho hoạt động cứu trợ, hỗ trợ vụ gieo trồng mùa đông và tăng cường các hoạt động ứng phó do cộng đồng địa phương dẫn dắt nhằm ngăn chặn nạn đói.

Xung đột giữa Lực lượng vũ trang Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự bùng phát từ tháng 4-2023, đẩy quốc gia Đông Bắc Phi này vào cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

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KHÁNH HƯNG