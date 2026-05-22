Thế giới

Nga phản đối chính sách gây áp lực của Mỹ với Cuba

SGGPO

Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố phản đối chính sách gây áp lực của Mỹ đối với Cuba, đồng thời kêu gọi giải quyết khác biệt giữa hai nước thông qua đàm phán.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla. Ảnh: Caliber

Tuyên bố nêu rõ, Moscow mạnh mẽ phản đối những nỗ lực mới nhằm khuất phục người dân Cuba, những người trong gần 70 năm qua đã bảo vệ chủ quyền và độc lập của đất nước trước các mối đe dọa từ bên ngoài, trong bối cảnh Cuba chịu phong tỏa thương mại, kinh tế, tài chính và gần đây là năng lượng.

Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi giải quyết những khác biệt giữa La Habana và Washington thông qua đàm phán, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Moscow cũng bác bỏ các biện pháp hạn chế đơn phương mà Nga cho là đang gây sức ép lên nền kinh tế Cuba.

Trong khi đó, nhóm nghị sĩ đảng Công nhân tại Hạ viện Brazil bày tỏ sự đoàn kết với Cuba. Đảng Thống nhất Cách mạng quốc gia Guatemala cũng lên án nguy cơ can thiệp quân sự cũng như các hình thức cưỡng ép kinh tế của Mỹ đối với Cuba.

MINH CHÂU

