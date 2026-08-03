Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nghị quyết về công tác nhân sự

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành các nghị quyết về công tác nhân sự.

Tại Nghị quyết số 312/NQ-UBTVQH16 về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm bà Hà Thu Giang (Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Nguyễn Thị Hồng.

Ông Lê Quang Tùng được phê chuẩn cho thôi chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI TP Cần Thơ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại Nghị quyết số 321/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn cho thôi chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI TP Cần Thơ đối với ông Lê Quang Tùng. Cùng với đó, tại Nghị quyết số 323/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Đỗ Thanh Bình (Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, đại biểu Quốc hội khóa XVI) giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI TP Cần Thơ.

Tại Nghị quyết số 378/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị ông Phạm Văn Sâm (Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Quân khu 4, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh.

ĐỖ TRUNG