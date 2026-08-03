Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Với 483 đại biểu tán thành (96,6% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngày 3-8, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành quy trình phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Đỗ Thanh Bình để nhận nhiệm vụ khác. Nghị quyết về vấn đề này đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành quy trình phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Kết quả, đối với Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải, có 484 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 483 đại biểu tán thành; 1 đại biểu không biểu quyết (0,2% tổng số đại biểu Quốc hội).

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Đỗ Thanh Bình và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, sáng 3-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Tháng 7-2026, ông Nguyễn Tiến Hải, khi đó đang là Bí thư Tỉnh ủy An Giang, được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ và giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965, quê quán tỉnh Cà Mau. Trình độ: Cao cấp Lý luận chính trị, Thạc sĩ Quản lý hành chính công, cử nhân luật... Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV và là đại biểu Quốc hội khóa XVI.

ANH PHƯƠNG