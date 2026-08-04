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Đại tá Nguyễn Thành Tâm giữ chức Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM

SGGPO

Bộ Quốc phòng quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thành Tâm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, giữ chức Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Chiều 4-8, tại tỉnh Tây Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7; Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Thực hiện: VĂN MINH

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

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Tư lệnh Quân khu 7 cùng lãnh đạo TPHCM và tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Văn Cư và Đại tá Nguyễn Thành Tâm. Ảnh: VĂN MINH

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7, trao quyết định của Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thành Tâm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, giữ chức Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Sau khi nhận quyết định, Đại tá Nguyễn Thành Tâm đã báo cáo biên bản bàn giao và thực hiện bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho Đại tá Trần Văn Cư.

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Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Đặng Minh Thông tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Văn Cư nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: VĂN MINH

Trước đó, ngày 9-7, Đại tá Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, đã nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

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VĂN MINH

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Lê Xuân Thế Trần Văn Cư Đặng Minh Thông Nguyễn Phước Lộc Quân khu 7 Chỉ huy trưởng Nguyễn Thành Tâm Bộ Tư lệnh TPHCM Lê Văn Hẳn UBND tỉnh Tây Ninh

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