Đại tá Nguyễn Thành Tâm giữ chức Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM

Chiều 4-8, tại tỉnh Tây Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.
Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7; Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Tây Ninh.
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.
Tại hội nghị, Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7, trao quyết định của Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thành Tâm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, giữ chức Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.
Sau khi nhận quyết định, Đại tá Nguyễn Thành Tâm đã báo cáo biên bản bàn giao và thực hiện bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh cho Đại tá Trần Văn Cư.
Trước đó, ngày 9-7, Đại tá Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, đã nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.