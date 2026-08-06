Điều động, bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1428/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công thương, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Tại Quyết định số 1431/QĐ-TTg, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Long được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.



* Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 306/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao. Trong đó, về cơ cấu tổ chức, Bộ Ngoại giao có 21 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước; Học viện Ngoại giao, Báo Thế giới và Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ. Cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao còn có các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Đây là các cơ quan được Chính phủ thành lập và do Bộ Ngoại giao trực tiếp quản lý.

THANH HOA