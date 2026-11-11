TPHCM lan tỏa Ngày Văn hóa Việt Nam

Chiều 11-11, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì cuộc họp về tiến độ tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và phương án địa điểm tổ chức Đường sách Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Võ Trọng Nam báo cáo tiến độ triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo kế hoạch, các hoạt động diễn ra từ ngày 22 đến 24-11, tập trung tại khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ và lan tỏa đến các địa phương, thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố.

Điểm nhấn của chương trình khai mạc tối 22-11 là hoạt động trình chiếu công nghệ 3D Mapping trên mặt tiền trụ sở UBND TPHCM, với chủ đề “Ngày hội Đại đoàn kết - Bản sắc văn hóa Việt”. Không gian đường đi bộ Nguyễn Huệ cũng được quy hoạch thành nhiều khu vực giới thiệu bản sắc văn hóa 54 dân tộc Việt Nam, hoạt động của khối đại đoàn kết, các loại hình nghệ thuật truyền thống và những lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Trong đó, có các khối công nghiệp văn hóa gồm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, du lịch văn hóa, làng nghề truyền thống, xuất bản - in - phát hành, truyền thông số được thiết kế thành các không gian trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm và ứng dụng công nghệ. Sân khấu cộng đồng với không gian mở, khán giả có thể xem từ 4 phía, dự kiến tổ chức các hoạt động múa cộng đồng, biểu diễn cồng chiêng, nhã nhạc, đàn tính hát then cùng những chương trình giao lưu văn hóa quốc tế.

Đêm bế mạc ngày 24-11 dự kiến diễn ra từ 20 giờ đến 21 giờ 30, với cầu truyền hình trực tiếp kết nối khu trung tâm TPHCM, khu vực phường Bình Dương và phường Vũng Tàu. Chương trình cũng dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại trung tâm TPHCM và phường Bình Dương.

Bên cạnh hoạt động tại các khu vực trung tâm, lãnh đạo UBND TPHCM yêu cầu chương trình phải được triển khai đồng bộ đến phường, xã, đặc khu, khu phố, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Các di tích lịch sử, bảo tàng, đình, chùa cần mở cửa phục vụ người dân, tổ chức hoạt động dâng hương, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, góp phần tạo không khí lễ hội rộng khắp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường lưu ý công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ, đường Tôn Đức Thắng, đường Lê Lợi và công viên bờ sông. Sở VH-TT TPHCM phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng phương án phân luồng từ xa, khảo sát các điểm có nguy cơ ùn tắc và thông tin sớm đến người dân. Các hạng mục sân khấu, khán đài phải được kiểm định an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

Đối với hoạt động giới thiệu văn hóa các dân tộc, đồng chí yêu cầu bảo đảm tính chân thực, đúng bản sắc, hỗ trợ đầy đủ trang phục truyền thống, kinh phí đi lại và điều kiện tham gia cho đại diện 54 dân tộc. Đồng thời, đẩy mạnh vận động các đơn vị văn hóa, nghệ thuật, du lịch tham gia chương trình, có chính sách ưu đãi, giảm giá hoặc miễn vé cho học sinh, sinh viên và người dân.

Một số hình ảnh phối cảnh dự kiến tại khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ

Về phương án tổ chức Đường sách Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, qua khảo sát, các địa điểm dự kiến trước đây như Công viên 23-9 và tuyến đường Lê Lợi đều gặp những khó khăn về mặt bằng thi công, tổ chức giao thông và khả năng kết nối với các hoạt động du xuân.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi đề xuất lấy khu vực Công viên Bến Bạch Đằng làm địa điểm tổ chức, với không gian ven sông thoáng đãng, cảnh quan đô thị đẹp, đồng thời có khả năng kết nối trực tiếp với Đường hoa Nguyễn Huệ, tạo thành không gian du xuân liên hoàn.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 167/2026/TT-BTC ngày 10-11-2026, quy định miễn phí tham quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) hàng năm tại nhiều bảo tàng, di tích và địa điểm tham quan trên cả nước.

THIÊN BÌNH