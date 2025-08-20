50 năm Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè: “Trái tim năng lượng” của khu vực phía Nam

Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (thuộc Petrolimex Sài Gòn) tọa lạc bên dòng sông Nhà Bè, suốt 50 năm qua đã giữ vai trò kho xăng dầu trọng yếu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Không chỉ bảo đảm an ninh năng lượng cho TPHCM và khu vực phía Nam, tổng kho còn đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần kiến tạo diện mạo mới cho ngành xăng dầu đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Vượt gian khó, đảm bảo an toàn kho cảng

Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè được thành lập trên cơ sở vật chất của 3 hãng xăng dầu (Esso, Shell và Cantex), mở ra một dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển ngành xăng dầu Việt Nam. Tổng kho được tiếp quản bởi cơ quan Vật tư Miền Nam để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, phục vụ công cuộc tái thiết đất nước.

Ngày 22-8-1975, Tổng cục Vật tư thuộc Bộ Vật tư (nay là Bộ Công thương) ra quyết định thành lập Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè. Ngày 17-9-1975, tổng kho chính thức trực thuộc Công ty Xăng dầu khu vực II (Petrolimex Sài Gòn), mở ra hành trình phát triển bền vững và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngay sau khi tiếp nhận bàn giao từ Ủy ban Quân quản, cán bộ công nhân viên tổng kho ngày ấy đã quán triệt tinh thần chỉ đạo là xác định vai trò tự lực, tự quản. Chỉ với 3 ngày sau khi nhận bàn giao, những cán bộ tiếp quản đã vạch kế hoạch tiếp nhận tàu dầu Nakhodka của Liên Xô với 20.000m3 xăng và dầu quý giá, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Chuyến hàng đầu tiên đối với cán bộ công nhân viên tổng kho có ý nghĩa vô cùng to lớn, khẳng định nghị lực và trình độ nắm bắt, thao tác công nghệ. Đây chính là thành công bước đầu mở màn cho việc tiếp nhận đầy đủ, an toàn gần 100 chuyến tàu với khoảng 1 triệu tấn hàng hóa các loại trong năm 1975 và xa hơn nữa là an toàn tuyệt đối kho cảng trong suốt nửa thế kỷ qua.

“Đó là sự khởi đầu đầy gian khó nhưng chứa đựng niềm tự hào lớn lao của các thế hệ cán bộ, công nhân viên tổng kho”, ông Bùi Công Minh, Giám đốc Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè cho biết.

Nhân viên nạp xăng vào bồn chứa tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Với vị trí chiến lược, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè đóng vai trò đầu mối tiếp nhận, bảo quản và phân phối xăng dầu cho TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ, Tây Nam bộ. Từ mốc sản lượng gần 1 triệu m3 tấn năm 1975, đến nay sản lượng nhập xuất qua kho đã tăng gấp hơn 6 lần, đạt gần 6,5 triệu m3 tấn.

Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè không chỉ là niềm tự hào của Petrolimex nói chung và Petrolimex Sài Gòn nói riêng, mà còn là minh chứng cho sức mạnh nội lực của ngành xăng dầu Việt Nam. Trong giai đoạn mới, tổng kho tiếp tục giữ vững vai trò là trung tâm năng lượng trọng điểm phía Nam, đồng thời vươn mình theo hướng hiện đại, an toàn, xanh và phát triển bền vững để tiến xa hơn.

Vì tương lai xanh

Vừa qua, tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) phối hợp Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex chính thức công bố sản phẩm nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Đây là thành quả của quá trình nghiên cứu, làm chủ công nghệ pha chế ngay tại tổng kho, nơi các kỹ sư ngày đêm miệt mài sáng tạo.

Việc ra mắt SAF không chỉ đánh dấu bước tiến thương mại mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài: mở đường cho chuỗi cung ứng SAF trong nước, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Petrolimex trong hành trình chuyển đổi xanh, đồng hành cùng Chính phủ, ngành hàng không và toàn xã hội vì mục tiêu phát triển bền vững.

Là mục tiêu bảo vệ trọng điểm quốc gia, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè được lực lượng cảnh sát vũ trang canh gác 24/24. Mỗi năm, đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hơn 5.300 lượt tàu, xà lan cập cảng, 150.000 lượt phương tiện vào nhận xăng dầu cùng gần 60.000 lượt người ra vào làm việc. Song song đó, công tác bảo vệ môi trường luôn được chú trọng với hệ thống xử lý nước thải tập trung, phao quây dầu, máy bơm thu hồi và mảng xanh rộng khắp, vừa an toàn vừa tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè. Ảnh: ĐỖ BÁCH KHOA

Cùng với sự phát triển cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân viên của tổng kho ngày càng trưởng thành, kế tiếp nhiều thế hệ gắn bó, xây dựng nên thương hiệu Petrolimex nói chung và Petrolimex Sài Gòn nói riêng. Từ 7 đảng viên ban đầu, đến nay Đảng bộ bộ phận Tổng kho đã có 168 đảng viên, 9 chi bộ, nhiều năm liền đạt danh hiệu xuất sắc.

Các phong trào Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh hoạt động sôi nổi, góp phần bồi đắp truyền thống đoàn kết. Không chỉ tập trung cho sản xuất - kinh doanh, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè còn luôn đồng hành cùng cộng đồng qua nhiều chương trình an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Ông Bùi Công Minh, Giám đốc Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, khẳng định: “Nửa thế kỷ đi qua, các thế hệ cán bộ, công nhân viên Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè đã viết nên trang vàng truyền thống của ngành, nhưng phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ lớn lao. Chúng tôi cam kết giữ vững vị thế trái tim năng lượng của khu vực phía Nam và cả nước”.

Dấu ấn tự hào qua nửa thế kỷ Trong 50 năm qua, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè đã vinh dự đón nhận: Huân chương Độc lập hạng nhì, hạng ba; Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; Huân chương Chiến công hạng ba; cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Với mục tiêu “An toàn - Chất lượng - Hiệu quả” và mẫu hình người lao động Petrolimex “Tri thức - Trách nhiệm - Văn minh” đã trở thành truyền thống quý báu, được tiếp nối từ lớp người đi trước đến thế hệ trẻ hôm nay. Nhiều cá nhân, tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động, Bằng khen của Chính phủ, Bộ Công thương, UBND TPHCM và Giấy khen của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Xăng dầu khu vực II. Tiên phong chuyển đổi số Thời điểm mới thành lập, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè chỉ có sức chứa 258.000m3, 831 cán bộ công nhân viên cùng hệ thống công nghệ còn lạc hậu, vận hành thủ công. Đến nay sức chứa tăng lên 730.000m3 với 69 bồn chứa, 9 cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu đến 40.000DWT. Hệ thống bến xuất bộ hiện đại với 17 giàn xuất, năng lực xuất hơn 800 xe/ngày-đêm với 385 người lao động. Tất cả minh chứng cho quá trình hiện đại hóa và ứng dụng hiệu quả công nghệ tiên tiến của tổng kho. Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè được Petrolimex và Petrolimex Sài Gòn chú trọng đầu tư, áp dụng các giải pháp chuyển đổi số đồng bộ như: chương trình quản lý đơn hàng trực tuyến; tự động hóa xuất hàng; tự động hóa nhà bơm; kết nối chương trình SAP-ERP; hệ thống đo bồn tự động; xuất hàng bằng thẻ định danh; thiết bị chống tràn, tiếp địa điện tử; hệ thống phối trộn xăng sinh học E5-E10 cùng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy hiện đại… Đơn vị cũng tiên phong áp dụng các hệ thống quản lý quốc tế về chất lượng, an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (QHSE). Bên cạnh đó, hệ thống đường ống nội bộ, hệ thống bơm hút - nạp xuất,… cũng được nâng cấp đầu tư toàn diện, tạo thành một chuỗi vận hành khép kín, an toàn và hiệu quả. 6 nhiệm vụ trọng tâm Bước vào giai đoạn mới, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mọi hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hiện đại hóa toàn phần; gia tăng sản lượng qua kho hàng năm; quản trị chi phí hiệu quả; phát triển dịch vụ gắn với hạ tầng hiện đại; nâng cao thu nhập, đời sống và năng lực người lao động.

THI HỒNG