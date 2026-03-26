Khẩn trương xây kho dự trữ xăng dầu chiến lược

Ngày 26-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tổ công tác an ninh năng lượng về các giải pháp trước tác động từ diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp bám sát tình hình, chủ động, tích cực xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các vấn đề liên quan đến xăng dầu; không để thiếu nguồn cung xăng dầu; không để ách tắc sản xuất, kinh doanh; không để mất ổn định, trật tự an toàn xã hội.

Các hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu phải lành mạnh, nghiêm cấm găm hàng, thổi giá, đầu cơ, tích trữ, làm rối loạn thị trường; các cơ quan liên quan vào cuộc chống buôn lậu qua biên giới, kiên quyết xử lý đủ sức răn đe các trường hợp vi phạm.

Thủ tướng giao Bộ Công thương tiếp tục bảo đảm nguồn cung dầu thô nhập khẩu cho các tháng tiếp theo; chủ động theo dõi, phân tích, dự báo thị trường xăng dầu trong nước và thế giới; chủ động xây dựng và cập nhật các kịch bản cung ứng trong các tình huống bất lợi của thị trường thế giới.

Cùng với đó, chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và đơn vị liên quan duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy lọc dầu, tối ưu công suất, nâng cao sản lượng chế biến, không xuất khẩu nguyên liệu.

Đồng thời, chỉ đạo thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước; đẩy nhanh lộ trình triển khai xăng sinh học; phối hợp Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu linh hoạt, kịp thời, bám sát diễn biến giá thế giới, bảo đảm đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Bộ Công thương cũng được yêu cầu khẩn trương làm việc với các đối tác nước ngoài để triển khai ngay việc xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn (Thanh Hóa), sau trao đổi của Thủ tướng với lãnh đạo các nước thời gian qua về nội dung này.

Bộ Tài chính tiếp tục khẩn trương đề xuất giải pháp về thuế, ngân sách, trình cấp có thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương trong điều hành giá xăng dầu; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục sửa đổi Nghị định 80 về kinh doanh xăng dầu theo trình tự rút gọn.

Đồng thời, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, đánh giá tác động và đề xuất việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị định số 72/2026/NĐ-CP (về sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu) đến hết tháng 6-2026 trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, hoạt động vận chuyển xăng dầu gặp nhiều khó khăn, nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tạo điều kiện về hỗ trợ lãi suất, vay vốn, nhu cầu ngoại tệ để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu tiếp cận nguồn vốn phục vụ nhập khẩu, dự trữ và kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Khoa học và Công nghệ xử lý ngay các vấn đề liên quan quy chuẩn, tiêu chuẩn; tiếp tục hỗ trợ trong công tác thông quan, chứng nhận hợp quy chất lượng các lô hàng xăng dầu nhập khẩu để rút ngắn thời gian cấp giấy phép và đưa xăng dầu lưu thông trong thời gian ngắn nhất, nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu; nghiên cứu, đánh giá phương án điều chỉnh quy chuẩn kỹ thuật, trong đó xem xét hàm lượng oxy trong xăng E5/E10 ở mức độ phù hợp, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn, môi trường.

Bộ Xây dựng khẩn trương thẩm định, phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải đối với các cảng tiếp nhận tàu chở dầu trọng tải lớn hơn thiết kế của cảng nhưng đã giảm tải phù hợp (đặc biệt tại Quảng Ninh và TPHCM), tạo điều kiện tiếp nhận nhanh hàng nhập khẩu.

Về dài hạn, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương phối hợp các bộ, cơ quan nghiên cứu các giải pháp để sớm nâng cao năng lực tự chủ năng lượng của đất nước.

LÂM NGUYÊN - THANH HOA