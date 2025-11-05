Trao giải cuộc thi thiết kế bài giảng về phòng, chống tác hại thuốc lá

Ngày 5-11, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cuộc thi Thiết kế bài giảng về “Phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng”. Cuộc thi do Bộ GD-ĐT, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức.

Trao giải cho các cá nhân đoạt giải cuộc thi

Theo ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, sau hơn 3 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được hơn 6.800 bài dự thi của các thầy cô giáo trong cả nước. Mỗi bài giảng là một thông điệp về lòng yêu nghề, yêu học trò và ý thức trách nhiệm xã hội của người thầy. Đó là sự sáng tạo trong nội dung, sự đổi mới trong phương pháp, và trên hết là tình yêu thương, là khát vọng xây dựng “trường học không khói thuốc” trong từng tiết học, từng giờ sinh hoạt.

Các bài giảng dự thi đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, kết hợp hình ảnh trực quan, video minh họa, tình huống mô phỏng, câu chuyện thực tế, giúp học sinh dễ tiếp nhận và đồng cảm. Không chỉ dừng ở việc cảnh báo tác hại, nhiều bài giảng còn khơi dậy năng lực phản biện, kỹ năng tự bảo vệ và lối sống tích cực, giúp học sinh biết yêu quý bản thân, tôn trọng người khác và nói “không” với thuốc lá.

Nhiều tác phẩm tiêu biểu thể hiện tư duy mới mẻ, lồng ghép kiến thức sinh học, hóa học, kỹ năng sống; khai thác tâm lý “tuổi teen”; hoặc sử dụng hình thức sân khấu hóa, tương tác nhóm…

Ban tổ chức đã và đang chuyển đổi những bài giảng xuất sắc thành tài liệu điện tử, đăng tải trên các nền tảng truyền thông để phục vụ toàn ngành giáo dục. Đây là bước đi nhằm mở rộng giá trị của cuộc thi ra khỏi khán phòng, đưa kết quả sáng tạo đến tận các lớp học, vùng sâu, vùng xa.

Kết quả, ban tổ chức giải đã cơ cấu giải thưởng trao cho hai cấp học (THCS và THPT). Tổng cộng, 38 cá nhân và 10 tập thể đã được vinh danh.

Trong đó, Sở GD-ĐT TPHCM và Sở GD-ĐT TP Cần Thơ đạt giải nhất tập thể.

Tin liên quan Giúp học sinh không “lạc đường” trên không gian mạng

PHAN THẢO