Công đoàn lan tỏa phong trào phòng, chống tác hại thuốc lá

Thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, cuộc thi trực tuyến về phòng chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên và người lao động đã thu hút 57.307 bài dự thi. Trong đó, 3.871 người trả lời đúng 100% câu hỏi trắc nghiệm.

TPHCM có số lượng người tham gia nhiều nhất

Các đơn vị có số lượng người tham gia nhiều nhất gồm: LĐLĐ TPHCM (26.161 người), Ban Công đoàn Quốc phòng (3.664 người), Công đoàn Y tế Việt Nam (3.573 người), LĐLĐ tỉnh Ninh Bình (1.686 người) và Công đoàn Giáo dục Việt Nam (1.451 người).

Phong trào không khói thuốc ngày càng lan tỏa rộng

Trong quá trình tổ chức, ban tổ chức gặp một số khó khăn khách quan do nhiều đơn vị tập trung sắp xếp lại tổ chức, nguồn lực cán bộ công đoàn dành cho việc triển khai, vận động và tuyên truyền còn hạn chế, dẫn đến hiệu ứng lan tỏa chưa đồng đều giữa các ngành, địa phương. Bên cạnh đó, giá trị giải thưởng, đặc biệt là giải cá nhân, chưa đủ hấp dẫn nên chưa thu hút được số lượng lớn người thi.

Dù gặp khó khăn, cuộc thi vẫn thu hút hàng ngàn bài luận xuất sắc. Các hiến kế, giải pháp tập trung vào những nhóm nội dung chính: tuyên truyền - giáo dục thay đổi hành vi, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, hỗ trợ người lao động bỏ thuốc và ứng dụng công nghệ số.

Nhiều sáng kiến “không khói thuốc” do công đoàn phát động

Trong môi trường giáo dục, nhiều mô hình sáng tạo đã hình thành như “Lớp học không khói thuốc” tại Trường THCS Quảng Thọ (Quảng Trị). Cuộc thi “Viết thư gửi người hút thuốc” giúp học sinh gửi thông điệp yêu thương tới cha mẹ.

Trong khối doanh nghiệp, công đoàn đã tổ chức các buổi tọa đàm, tập huấn cùng “Tuần lễ không khói thuốc” và các sáng kiến như “Nụ cười không khói thuốc” (TPHCM), “Cà phê không khói” (Sacombank) giúp đoàn viên và người lao động chủ động lựa chọn lối sống tích cực.

Mô hình “Bếp sạch - không khói thuốc” (Công ty TNHH Viet Power, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình) tạo môi trường ăn uống tập thể an toàn, văn minh. Các văn phòng IT và kế toán đã áp dụng sáng kiến “IT không khói thuốc - Code sạch, môi trường sạch” hay “Bàn làm việc sạch, đầu óc sáng” để xây dựng không gian lành mạnh.

Bệnh viện E triển khai mô hình “Cơ sở không khói thuốc” với 90 biển quảng cáo, 10 pano và 11 buổi truyền thông, xây dựng mạng lưới 40 cán bộ tư vấn cai thuốc lá.

Cuộc thi còn thúc đẩy người lao động và cộng đồng bỏ thuốc, ví dụ mô hình “Hộp thư sức khỏe - Gửi lời thương, bỏ thuốc lá” giúp số công nhân hút thuốc tại một xưởng của Công ty TNHH Viet Power giảm 50% chỉ sau 6 tháng.

Các “Tổ công nhân tự quản môi trường không khói thuốc” và “Đại sứ sức khỏe” hỗ trợ đồng nghiệp động viên nhau, kết hợp các thử thách như “21 ngày không khói thuốc” hay “30 ngày không thuốc lá” và khen thưởng cá nhân bỏ thuốc thành công.

Mới đây, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải cho các tập thể và cá nhân tham gia cuộc thi này. Giải nhất tập thể thuộc về LĐLĐ TPHCM. Giải nhất cá nhân thuộc về Phạm Thị Ngọc (Công ty TNHH Viet Power, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình).

Ban tổ chức trao giải nhất tập thể cho đại diện LĐLĐ TPHCM

Ban tổ chức đánh giá, cuộc thi đã góp phần lan tỏa kiến thức và thay đổi nhận thức trong đoàn viên, người lao động về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Nhiều sáng kiến và giải pháp từ cuộc thi có giá trị thực tiễn, có thể áp dụng rộng rãi tại công đoàn cơ sở.

Cuộc thi này là nguồn tư liệu quý, có thể được biên soạn thành “Sổ tay công đoàn với phòng chống tác hại của thuốc lá” để triển khai lâu dài.

PHÚC VĂN