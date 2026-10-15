Dệt may Sài Gòn và TS. Nguyễn Mai Lan vinh dự đạt danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu” năm 2026

Ngày 13-10-2026, tại Khách sạn Rex, Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) tổ chức Lễ kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 – 13-10-2026), kết hợp Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu” năm 2026.

TS. Nguyễn Mai Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Nguyễn Tất Thành nhận bằng khen tại Lễ tôn vinh

Tại sự kiện, Công ty Cổ phần Dệt May Sài Gòn cùng TS. Nguyễn Mai Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vinh dự được công nhận là Doanh nghiệp TP HCM tiêu biểu và Doanh nhân TPHCM tiêu biểu.

Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu” là hoạt động thường niên nhằm ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Năm 2026, TPHCM công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu” cho 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân vì những đóng góp xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, làm phong phú giá trị kinh tế, văn hóa và xã hội của thành phố. Các đơn vị và cá nhân được lựa chọn dựa trên những kết quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho cộng đồng.

Lãnh đạo TPHCM trao bằng khen cho TS. Nguyễn Mai Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt May Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Trong số các đơn vị được vinh danh, Công ty Cổ phần Dệt May Sài Gòn được công nhận danh hiệu “Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu” năm 2026, ghi nhận những kết quả trong quá trình hoạt động và phát triển, trong đó có những đóng góp cho lĩnh vực giáo dục đại học với việc đầu tư phát triển Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Với định hướng phát triển gắn hoạt động doanh nghiệp với giáo dục và đào tạo, Công ty đã tạo nền tảng để Nhà trường mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp.

Ở hạng mục dành cho cá nhân, TS. Nguyễn Mai Lan được công nhận danh hiệu “Doanh nhân TPHCM tiêu biểu” năm 2026. Trên cương vị lãnh đạo Công ty Cổ phần Dệt May Sài Gòn và Hội đồng trường Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, TS. Nguyễn Mai Lan đã tham gia định hướng chiến lược phát triển, thúc đẩy hoạt động quản trị, đầu tư cho giáo dục và tăng cường sự gắn kết giữa đào tạo nguồn nhân lực với nhu cầu của xã hội.

Trực thuộc Công ty Cổ phần Dệt May Sài Gòn, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trải qua hơn 27 năm hình thành và phát triển, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Theo đuổi phương châm “Thực học – Thực hành – Thực danh – Thực nghiệp”, Nhà trường chú trọng xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, tăng cường trải nghiệm thực tiễn và mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

Công tác bảo đảm chất lượng tiếp tục được Nhà trường quan tâm triển khai. Đến nay, Trường có 45 chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT (Chu kỳ 1,2), 08 chương trình đạt chuẩn AUN-QA và 11 chương trình được gắn sao theo hệ thống xếp hạng đối sánh UPM. Các kết quả này phản ánh quá trình cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và hoàn thiện hệ thống quản trị đại học.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục ghi dấu trên các bảng xếp hạng quốc như THE WUR, The Sustainability Impact Ratings, U.S News Best Global Universities, QS Asia Rankings, URAP, SCImago, Webometrics.org, …. Những kết quả về xếp hạng và kiểm định chất lượng góp phần củng cố uy tín học thuật, tạo điều kiện để Nhà trường mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng đào tạo.

Song song với hoạt động đào tạo, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chú trọng mở rộng hợp tác doanh nghiệp, hiện kết nối mạng lưới hơn 5.000 doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước, trong đó Câu lạc bộ Doanh nghiệp của Trường quy tụ hơn 300 doanh nghiệp hội viên.

Hoạt động hợp tác được triển khai thông qua các chương trình ký kết, diễn đàn B2B, giao lưu doanh nhân và tham quan doanh nghiệp, tập trung vào đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thực tập và tuyển dụng. Hằng năm, Nhà trường tổ chức 03 Ngày hội Tuyển dụng và Kết nối việc làm, thu hút hơn 100 doanh nghiệp tham gia, mang đến trên 5.000 vị trí việc làm, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận cơ hội thực tập, tuyển dụng và tìm kiếm việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, Nhà trường tích cực kết nối, vận động doanh nghiệp tài trợ học bổng nhằm hỗ trợ sinh viên có thành tích học tập tốt, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và sinh viên có tiềm năng phát triển. Các hoạt động góp phần nâng cao cơ hội việc làm, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, khuyến khích tinh thần vượt khó và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp, hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.

Công ty Cổ phần Dệt May Sài Gòn và TS. Nguyễn Mai Lan cùng được vinh danh trong năm 2026 là dấu mốc đáng tự hào đối với tập thể Công ty và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Sự ghi nhận này tiếp thêm động lực để Công ty và Nhà trường phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đầu tư cho giáo dục, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của TPHCM và đất nước.

NGA NGUYỄN