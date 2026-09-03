Sống khỏe

Gần 1.500 ca cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong đợt nghỉ lễ

SGGPO

So với cùng kỳ năm ngoái, lượng cấp cứu trong kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay tại Bệnh viện Chợ Rẫy tăng 4,9% nhưng số tai nạn giao thông giảm. 

Ngày 3-9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) thông tin về tình hình khám chữa bệnh và cấp cứu trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

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Bệnh nhân nặng được điều trị hồi sức tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong đợt nghỉ lễ.

Theo đó, trong 5 ngày nghỉ từ 29-8 đến 2-9, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 1.419 lượt cấp cứu, trung bình 284 ca/ngày.

Trong số này, ghi nhận 199 bệnh nhân tai nạn giao thông, 107 bệnh nhân tai nạn sinh hoạt, 19 ca đánh nhau, 13 ca ngộ độc.

Toàn bệnh viện thực hiện phẫu thuật cấp cứu cho 225 bệnh nhân, sử dụng 526 đơn vị máu 350ml. Hiện, lưu trữ 6.128 đơn vị máu.

So với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm ngoái, lượng bệnh cấp cứu và phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy đều tăng, trong khi tai nạn giao thông giảm khoảng 30 ca (tương đương 12,7%).

Hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong đợt nghỉ lễ. Nguồn: BVCC
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