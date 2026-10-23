Tiêu dùng thông minh

Co.op Food đưa hàng bình ổn giá đến khu dân cư

SGGP

Hệ thống Co.op Food vừa đưa vào hoạt động cửa hàng mới tại số 652 Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TPHCM, mở rộng mạng lưới cung ứng thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng thiết yếu đến các khu dân cư.

Người tiêu dùng mua sắm tại Co.op Food Nguyễn Xiển (ẢNH: CHÂU ANH)
Người tiêu dùng mua sắm tại Co.op Food Nguyễn Xiển (ẢNH: CHÂU ANH)

Co.op Food là mô hình cửa hàng thực phẩm tiện lợi thuộc Saigon Co.op, với danh mục hàng hóa tại nhiều điểm bán lên đến hàng ngàn mặt hàng. Trong đó, nhóm hàng chủ lực là rau củ, trái cây, thịt, cá, trứng, sữa, thực phẩm chế biến, đông lạnh, gia vị, đồ uống và hóa mỹ phẩm.

Đáng chú ý, hệ thống còn kinh doanh các loại thực phẩm sơ chế, tẩm ướp sẵn, giúp người nội trợ tiết kiệm thời gian chuẩn bị bữa ăn. Hàng hóa được lựa chọn từ các nhà cung cấp có kiểm soát chất lượng, trong đó có nông sản đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và sản phẩm có thể truy xuất nguồn gốc.

Về giá cả, Co.op Food kinh doanh nhiều mặt hàng bình ổn giá, hàng nhãn riêng và thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi. Người mua còn có thể đặt hàng, sử dụng dịch vụ giao tận nhà và tích lũy điểm thành viên theo chính sách của hệ thống.

Nhân dịp khai trương, Co.op Food Nguyễn Xiển triển khai chương trình giảm giá đến 50% cho nhiều mặt hàng, nhằm thu hút khách hàng trải nghiệm mua sắm, đồng thời tạo điều kiện để người dân khu vực tiếp cận thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu với mức giá tiết kiệm hơn.

CHÂU ANH

Từ khóa

Food Saigon Co.op Co opmart Hàng chủ lực Hóa mỹ phẩm Người nội trợ GlobalGAP Tẩm ướp Thực phẩm chế biến VietGAP TDTM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn