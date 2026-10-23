Co.op Food đưa hàng bình ổn giá đến khu dân cư

Hệ thống Co.op Food vừa đưa vào hoạt động cửa hàng mới tại số 652 Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TPHCM, mở rộng mạng lưới cung ứng thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng thiết yếu đến các khu dân cư.

Người tiêu dùng mua sắm tại Co.op Food Nguyễn Xiển (ẢNH: CHÂU ANH)

Co.op Food là mô hình cửa hàng thực phẩm tiện lợi thuộc Saigon Co.op, với danh mục hàng hóa tại nhiều điểm bán lên đến hàng ngàn mặt hàng. Trong đó, nhóm hàng chủ lực là rau củ, trái cây, thịt, cá, trứng, sữa, thực phẩm chế biến, đông lạnh, gia vị, đồ uống và hóa mỹ phẩm.

Đáng chú ý, hệ thống còn kinh doanh các loại thực phẩm sơ chế, tẩm ướp sẵn, giúp người nội trợ tiết kiệm thời gian chuẩn bị bữa ăn. Hàng hóa được lựa chọn từ các nhà cung cấp có kiểm soát chất lượng, trong đó có nông sản đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và sản phẩm có thể truy xuất nguồn gốc.

Về giá cả, Co.op Food kinh doanh nhiều mặt hàng bình ổn giá, hàng nhãn riêng và thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi. Người mua còn có thể đặt hàng, sử dụng dịch vụ giao tận nhà và tích lũy điểm thành viên theo chính sách của hệ thống.

Nhân dịp khai trương, Co.op Food Nguyễn Xiển triển khai chương trình giảm giá đến 50% cho nhiều mặt hàng, nhằm thu hút khách hàng trải nghiệm mua sắm, đồng thời tạo điều kiện để người dân khu vực tiếp cận thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu với mức giá tiết kiệm hơn.

CHÂU ANH