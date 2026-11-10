Doanh nghiệp Việt tận dụng lợi thế kép mở rộng xuất khẩu sang Anh

Hai hiệp định UKVFTA và CPTPP mở thêm cơ hội xuất khẩu sang Anh cho doanh nghiệp Việt Nam, nhưng muốn tận dụng ưu đãi thuế quan để mở rộng thị phần, doanh nghiệp phải đáp ứng quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu của nhà nhập khẩu.

Đại diện doanh nghiệp và các đơn vị tham dự hội thảo tìm hiểu cơ hội tiếp cận thị trường Anh thông qua UKVFTA và CPTPP. Ảnh: MINH XUÂN

Ngày 10-11, tại TPHCM, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Đại học Kinh tế TPHCM tổ chức hội thảo về chiến lược tiếp cận thị trường Anh thông qua Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA).

Phát biểu tại hội thảo, bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM cho biết, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực Việt Nam vào thị trường Anh gồm điện tử, máy móc, dệt may, giày dép, nông sản và thủy sản. Việc thực thi đồng thời hai hiệp định trên giúp doanh nghiệp có thêm lựa chọn về ưu đãi thuế quan, quy tắc xuất xứ và phương án tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, lợi thế này chỉ chuyển thành đơn hàng khi doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của đối tác nhập khẩu.

Bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC), phát biểu về cơ hội xuất khẩu sang Anh thông qua hai hiệp định UKVFTA và CPTPP. Ảnh: MINH XUÂN

Phân tích cơ hội, ThS Trịnh Huỳnh Quang Cảnh, giảng viên Đại học Kinh tế TPHCM, cho biết Việt Nam hiện là đối tác cung cấp hàng hóa lớn thứ 17 của Anh, chiếm khoảng 1,2% tổng nhập khẩu hàng hóa của thị trường này. UKVFTA tạo lợi thế về cắt giảm thuế quan, trong khi CPTPP mở rộng khả năng cộng gộp xuất xứ từ các nước thành viên. Doanh nghiệp căn cứ nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất và quy định đối với từng mặt hàng để lựa chọn hiệp định phù hợp, thay vì chỉ so sánh mức thuế ưu đãi.

Theo ông Nguyễn Minh Khôi, Trưởng nhóm công tác về thương mại của Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BritCham Việt Nam), người tiêu dùng Anh đánh giá chất lượng sản phẩm thông qua bằng chứng cụ thể. Khảo sát được ông dẫn lại cho thấy 50% người tiêu dùng chú trọng độ bền, 32% quan tâm tính minh bạch của thành phần, vật liệu và 30% xem xét chứng nhận sản phẩm. Chính vì thế, nhà nhập khẩu không chỉ đánh giá mẫu hàng mà còn xem xét năng lực cung ứng, tính ổn định về chất lượng, hồ sơ xuất xứ và khả năng giao hàng. Doanh nghiệp Việt cần kết hợp kênh thương mại điện tử với nhà nhập khẩu, hệ thống bán buôn và phân phối tại Anh để mở rộng thị phần.

MINH XUÂN