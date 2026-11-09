Kích cầu du lịch, mua sắm: Tạo đà tăng trưởng bứt phá dịp cuối năm

Những tháng cuối năm là mùa cao điểm mua sắm, du lịch. Các hoạt động kích cầu kết nối mua sắm, du lịch và dịch vụ đang góp phần thúc đẩy tiêu dùng, qua đó tạo thêm động lực để kinh tế TPHCM đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Sôi động mua sắm

Những ngày đầu tháng 11, các hệ thống AEON, Saigon Co.op, MM Mega Market, GO!... cùng nhiều nhà bán lẻ liên tục triển khai chương trình khuyến mãi đối với hàng thiết yếu, thời trang, mỹ phẩm, kết hợp giảm giá trực tiếp với ưu đãi theo nhóm hàng và các đợt mua sắm tập trung.

Khách quốc tế trải nghiệm các tiết mục âm nhạc trên Saigon Waterbus. Ảnh: TOẢN KIM

Mùa mua sắm năm nay còn ghi nhận sự kết nối giữa bán lẻ hàng hóa và dịch vụ. Chẳng hạn, Vietnam Airlines kích cầu du lịch Tết 2027 bằng giá vé ưu đãi chiều bay ngược cao điểm 666.000-888.000 đồng/chặng, đã gồm thuế, phí, trên một số đường bay giữa TPHCM, Hà Nội và các điểm đến miền Trung như Đà Nẵng, Huế, Tuy Hòa, Quy Nhơn.

Saigontourist Group cũng triển khai nhiều gói lưu trú, nghỉ dưỡng và dịch vụ khách sạn với mức giảm 10%-60%, tùy đơn vị, góp phần kết nối nhu cầu mua sắm, du lịch và giải trí.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc VinaGroup Travel, nhận định, các chương trình kích cầu liên kết sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ chất lượng, tạo điều kiện để doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm, thu hút khách hàng.

Nhằm tạo sức bật cho thị trường những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027, TPHCM triển khai chương trình liên kết phát triển hệ sinh thái mua sắm - tiêu dùng - dịch vụ và kích cầu tổng thể mang tên “Vibrant HCMC - Shopping Season 2026” với thông điệp “Thành phố Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm”.

Sự kiện dự kiến khai mạc tối 11-11 tại khu vực trung tâm thành phố, mở đầu chuỗi hoạt động kích cầu mùa mua sắm cuối năm, với các chương trình livestream bán hàng quy mô lớn, phối hợp cùng KOL/KOC tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng trên nền tảng số...

Với tổng giá trị giao dịch kỳ vọng hơn 30.000 tỷ đồng, chương trình hướng đến thúc đẩy sức mua, hỗ trợ doanh nghiệp và tạo thêm động lực cho thị trường.

Động lực thúc đẩy tăng trưởng

Nắm bắt nhu cầu đặt dịch vụ sớm, các doanh nghiệp lữ hành đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi. Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Vietravel, thông tin, doanh nghiệp triển khai chương trình Xuân 2027, kéo dài đến ngày 28-2-2027, với ưu đãi 3,5 triệu đồng/lần đặt sớm, hỗ trợ phí visa 2 triệu đồng cùng quà tặng cho một số tour trong và ngoài nước, tổng trị giá khoảng 6 triệu đồng.

Thị trường du lịch cũng ghi nhận sự phân hóa rõ hơn giữa các chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày trong nước, hành trình khu vực phù hợp với gia đình nhiều thế hệ và những chuyến đi dài ngày đến châu Á, châu Âu, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi.

Người tiêu dùng mua sắm tại một siêu thị trên đường Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM.

﻿Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Lữ hành Vietluxtour, lượng khách đặt tour tăng 20%-25% so với cùng kỳ. Với thông điệp “Tết thảnh thơi”, Vietluxtour tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, cam kết không có phí ẩn và không thay đổi lịch trình.

Từ nay đến cuối năm, chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn tại TPHCM cũng được kỳ vọng tạo không khí sôi động, mở rộng không gian vui chơi, trải nghiệm và thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ.

Từ ngày 14-11 đến 12-12, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra với TPHCM là địa phương đăng cai chính, thu hút đông đảo vận động viên, người hâm mộ thể thao và du khách.

Tối 24-11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, TPHCM dự kiến tổ chức bắn pháo hoa tầm cao trong 15 phút tại 3 địa điểm: khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Công viên Bạch Đằng ven sông Sài Gòn (phường Thủ Dầu Một) và quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu), tạo thêm điểm nhấn cho các hoạt động văn hóa, du lịch.

Từ ngày 4 đến 12-12, Tuần lễ Du lịch TPHCM lần thứ 6 kết hợp Marathon Quốc tế TPHCM tiếp tục góp phần khuấy động thị trường du lịch, dịch vụ. Theo Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Phạm Huy Bình, việc liên tục làm mới sản phẩm, phát triển du lịch đêm, đường sông, ẩm thực cùng các sự kiện quy mô lớn là “chìa khóa” kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách.

Qua đó, TPHCM từng bước khai thác tiềm năng văn hóa, sự kiện để mở rộng chuỗi giá trị du lịch, dịch vụ, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thành phố.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết, trọng tâm kích cầu dịp cuối năm là hình thành hệ sinh thái mua sắm - tiêu dùng - dịch vụ có tính liên kết, thay vì chỉ gia tăng khuyến mãi, giảm gain trong ngắn hạn. Qua đó, mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thành phố.

THI HỒNG