Văn hóa kinh doanh là yếu tố quyết định khả năng đi xa của doanh nghiệp

Chiều 8-11, tại Hà Nội, Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2026, diễn ra nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (10-11), với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Trụ cột quan trọng chuyển hóa giá trị văn hóa thành giá trị kinh tế, góp phần kiến tạo sức mạnh tổng hợp quốc gia”.

Chương trình do Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (BTC 248) phối hợp với Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, Bộ VH-TT-DL, Bộ Công Thương tổ chức.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam Hồ Anh Tuấn nhìn nhận, sau 10 năm triển khai cuộc vận động, cộng đồng doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ việc đưa các giá trị văn hóa vào đời sống đòi hỏi sự nêu gương của người đứng đầu, và tính bền bỉ trong từng quyết định quản trị. Theo ông Hồ Anh Tuấn, chủ đề diễn đàn năm nay được cụ thể hóa thông qua Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035...

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: DIỆU HƯƠNG

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ, văn hóa kinh doanh không chỉ là đạo đức, chuẩn mực ứng xử, mà còn là nền tảng tạo dựng niềm tin, bản lĩnh, uy tín và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Một nền kinh tế phát triển bền vững không chỉ cần những doanh nghiệp mạnh về vốn, công nghệ, mà còn cần những doanh nghiệp có nền tảng văn hóa, nhân văn, có uy tín và bản sắc riêng, có trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng, có khát vọng lớn vươn tầm thế giới, cùng hội tụ trong một hệ giá trị vững chắc, tạo ra sức ảnh hưởng và năng lực cạnh tranh mạnh mẽ.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đề nghị tiếp tục xây dựng văn hóa kinh doanh gắn với hệ giá trị quốc gia và chuẩn mực con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đề cao tinh thần yêu nước, thượng tôn pháp luật, liêm chính và trách nhiệm. Phải chuyển hóa văn hóa kinh doanh thành nguồn lực, sức mạnh mềm và năng lực cạnh tranh quốc gia. Văn hóa cần được đưa vào thực tiễn hoạt động doanh nghiệp, thể hiện qua năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu.

Diễn đàn thu hút các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế. Ảnh: DIỆU HƯƠNG

Chia sẻ tại diễn đàn, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker chúc mừng chặng đường 10 năm của cuộc vận động, đồng thời nhấn mạnh văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển bền vững. Ông khẳng định khu vực tư nhân là lực lượng đồng kiến tạo thiết yếu; UNESCO tiếp tục phát huy vai trò kết nối, quy tụ các bên nhằm gắn kết chuẩn mực đạo đức, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội với các mục tiêu phát triển.

Diễn đàn đánh dấu chặng đường 10 năm xây dựng nền tảng giá trị, chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp, kể từ khi Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10-11 hằng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, Liên minh chiến lược triển khai Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035 chính thức ra mắt. Liên minh gồm 28 tập đoàn, tổng công ty, hội và hiệp hội doanh nghiệp, trong đó có 19 đơn vị trong nước và 9 đơn vị nước ngoài. Đây là cơ chế phối hợp tự nguyện giữa các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội và lực lượng đồng thuận với Khung hành động, nhằm huy động sáng kiến, tri thức và nguồn lực để thúc đẩy các mục tiêu đề ra đi vào thực tiễn.

VĨNH XUÂN