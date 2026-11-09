Vietsovpetro đón dòng dầu đầu tiên từ giàn BK-26 mỏ Bạch Hổ sớm 36 ngày

Vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 9-11-2026, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro chính thức đón dòng dầu thương mại đầu tiên (First Oil) từ giàn BK-26 tại mỏ Bạch Hổ, lô 09-1. Công trình về đích sớm 36 ngày so với kế hoạch được hội đồng hai phía thông qua (ngày 15-12-2026), là thành tích thiết thực chào mừng 45 năm Ngày thành lập Vietsovpetro (19-11-1981 – 19-11-2026) và 65 năm Ngày truyền thống Petrovietnam (27-11-1961 – 27-11-2026).

Giàn BK26. Ảnh: VSP

Dự án phát triển giàn BK-26 mỏ Bạch Hổ có quy mô đồng bộ gồm: Giàn đầu giếng BK-26 và cầu dẫn kết nối với giàn MSP-8; cải hoán giàn MSP-8 nhằm tiếp nhận, xử lý sản phẩm khai thác từ BK-26; cùng hạng mục di dời tuyến cáp điện ngầm MSP8 - MSP4.

Đón dòng dầu đầu tiên từ giàn BK-26. Ảnh: VSP

Được khởi động công tác thiết kế và mua sắm vật tư, thiết bị từ tháng 1-2025, dự án chính thức phát lệnh thi công xây lắp vào ngày 29-12-2025. Bằng phương pháp điều hành khoa học và tối ưu hóa nguồn lực, khối chân đế đã hoàn thành chế tạo, nghiệm thu trên bờ ngày 24-4-2026 và lắp đặt ngoài khơi an toàn vào ngày 17-5-2026. Tiếp đó, khối thượng tầng và cầu dẫn được chế tạo, nghiệm thu trên bờ ngày 8-9-2026 trước khi hoàn tất công tác lắp đặt, kết nối ngoài biển vào ngày 15-9-2026. Ngày 3-11-2026, Hội đồng nghiệm thu Vietsovpetro tổ chức nghiệm thu tổng thể toàn bộ công trình và ban hành quyết định đưa vào sử dụng từ ngày 5-11-2026, đánh giá dự án đạt chuẩn kỹ thuật cao và an toàn tuyệt đối.

Theo dõi thông số FO trên hệ thống SCADA. Ảnh: VSP

Việc giàn BK-26 cho dòng dầu thương mại vượt tiến độ tiếp tục khẳng định năng lực tự chủ toàn diện của Vietsovpetro trong chuỗi tổng thầu EPCI từ nghiên cứu địa chất, thiết kế khai thác mỏ đến mua sắm, gia công chế tạo cơ khí và lắp đặt ngoài khơi. Kết quả này minh chứng cho thế mạnh vượt trội của liên doanh trong việc phát triển các mỏ nhỏ, cận biên với chi phí cạnh tranh. Nguồn sản lượng bổ sung từ BK-26 tạo xung lực quan trọng giúp Vietsovpetro hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, bảo đảm duy trì sản lượng khai thác ổn định trong các năm tiếp theo và gia tăng nguồn thu ngân sách nhà nước.

THÀNH HUY