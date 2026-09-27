Đổi rác lấy quà - lan tỏa hành động vì môi trường xanh tại đặc khu Côn Đảo

Ngày 27-9, Hội Liên hiệp Phụ nữ đặc khu Côn Đảo (TPHCM) phối hợp với Trung đoàn Hỗn hợp 39, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức chương trình “Đổi rác lấy quà”, thu hút hàng trăm hội viên phụ nữ và người dân tham gia.

Hội Liên hiệp Phụ nữ đặc khu Côn Đảo phối hợp Trung đoàn Hỗn hợp 39, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức chương trình “Đổi rác lấy quà”

Tại chương trình, người dân và hội viên phụ nữ đã mang các loại rác thải có khả năng tái chế như chai nhựa, vỏ lon, bìa carton... để đổi lấy những phần quà thiết thực như nước tương, nước mắm, sữa, hạt nêm, bánh kẹo, tập vở và các sản phẩm lưu niệm được tái chế từ vỏ sò.

Người dân đổi rác có thể tái chế lấy những món quà thiết thực tại chương trình

Bên cạnh hoạt động thu gom rác, Trung đoàn Hỗn hợp 39 còn mang đến chương trình gian hàng “Rau sạch 0 đồng - Nghĩa tình biển đảo”.

Từ nguồn rau, củ, quả được cán bộ, chiến sĩ tăng gia sản xuất tại các đơn vị trực thuộc Trung đoàn, hơn 150kg rau sạch gồm bí đỏ, rau muống, mồng tơi, cải xanh, đu đủ, rau lang... đã được trao tặng cho người dân tham gia chương trình “Đổi rác lấy quà”.

Rau sạch 0 đồng đến tay người dân Côn Đảo

Sau chương trình, Ban Tổ chức thu gom được khoảng 200kg rác thải các loại để mang đi tái chế, góp phần hạn chế rác thải ra môi trường tự nhiên.

Chương trình “Đổi rác lấy quà” lan tỏa thông điệp mỗi người dân là một nhân tố trong bảo vệ môi trường. Hoạt động góp phần hình thành thói quen phân loại, thu gom rác đúng cách, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, tận dụng các loại rác có khả năng tái chế, cùng chung tay xây dựng Côn Đảo xanh, sạch, đẹp, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách.

MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI