Xã Long Điền ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

Sáng 7-9, Công an xã Long Điền phối hợp với đại diện các Trường tiểu học Cao Văn Ngọc, Trường tiểu học Long Liên và Trường THCS Phạm Hữu Chí ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Theo kế hoạch, Công an xã Long Điền phối hợp với các trường học trên địa bàn khảo sát khu vực cổng trường, tổ chức hướng dẫn, phân luồng giao thông vào giờ cao điểm; vận động phụ huynh dừng đỗ phương tiện đúng nơi quy định, tránh tình trạng xe tập trung trước cổng trường gây ùn ứ, mất an toàn.

Công an xã Long Điền ký kết với các trường học trên địa bàn kế hoạch phối hợp thực hiện mô hình

Công an xã cũng sẽ tổ chức rà soát các vị trí dừng, đỗ xe, biển báo, vạch kẻ đường, gờ giảm tốc và đề xuất xử lý những điểm có nguy cơ mất an toàn.

Các học sinh Trường tiểu học Cao Văn Ngọc giới thiệu các biển báo giao thông tại lễ ra mắt mô hình

Dịp này, ban tổ chức cũng giới thiệu poster tuyên truyền “Giao thông an toàn – Nụ cười cho em” của em Trần Gia Hân và bài viết “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn từ mái trường” của cô Nguyễn Thị Kim Ngân đạt giải nhất hội thi “Cổng trường an toàn giao thông”.

Học sinh Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền về An toàn giao thông

Trước mắt, mô hình này được triển khai tại các Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, Trường Tiểu học Long Liên và Trường THCS Phạm Hữu Chí. Sau học kỳ 1, mô hình sẽ được đánh giá, củng cố và nhân rộng tại các trường học khác trên địa bàn khi đủ điều kiện.

TRÚC GIANG