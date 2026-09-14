Phường Chánh Hưng: Bàn giao 100% mặt bằng thực hiện Dự án bờ Bắc Kênh Đôi

Ngày 14-9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Chánh Hưng cho biết, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường Bờ Bắc Kênh Đôi đã hoàn tất việc mặt bằng để triển khai thực hiện dự án.

Dự án Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường Bờ Bắc Kênh Đôi, phường Chánh Hưng

Tính đến ngày 10- 9, phường Chánh Hưng đã bàn giao 100% mặt bằng để thực hiện dự án Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường Bờ Bắc Kênh Đôi (dự án). Theo đó, toàn phường có 796/799 trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng, nhưng vẫn có 3 trường hợp còn lại phải cưỡng chế.

Dự án Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường Bờ Bắc Kênh Đôi trên địa bàn phường Chánh Hưng đã hoàn tất việc giải tỏa, đền bù

Dự án dự án được khởi công vào tháng 8-2025 với tổng chiều dài khoảng 4,7km, đi qua hai phường Phú Định và Chánh Hưng gồm 3 gói thầu thành phần. Toàn bộ dự án có 1.604 trường hợp bị ảnh hưởng, riêng phường Chánh Hưng có 799 trường hợp.

Việc hoàn tất bàn giao mặt bằng tại dự án thể hiện sự đồng thuận, ủng hộ và trách nhiệm cao của nhân dân. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024 cùng các cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đồng bộ trên địa bàn TPHCM.

THANH HIỀN