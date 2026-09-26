Phường Tân Định lan tỏa lối sống xanh đến cộng đồng

Sáng 26-9, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định tổ chức Ngày hội Sống xanh, hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2026.

Người dân tham gia Ngày hội Sống xanh. Ảnh: TH

Ngày hội diễn ra với các chuyên đề “Nông nghiệp đô thị - giải pháp xanh bền vững”, “Sống xanh vì tương lai xanh”; đồng thời giới thiệu mô hình “Tuyến đường kinh doanh xanh - sạch - hiện đại” trên đường Điện Biên Phủ và “Chợ xanh, hiện đại”.

Người dân tham gia ngày hội được hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, đổi rác lấy hạt giống, cây xanh; đổi quần áo cũ lấy sản phẩm thân thiện với môi trường, cùng các hoạt động trồng và chăm sóc cây xanh.

Lãnh đạo phường Tân Định, TPHCM trồng cây hưởng ứng ngày hội. Ảnh: TH

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định, cho biết bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân. Từ những việc làm thiết thực như phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, mỗi người có thể góp phần hình thành thói quen sống xanh, xây dựng môi trường sống trong lành, văn minh.

Ông Nguyễn Thành Danh kêu gọi các khu phố, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân tiếp tục hưởng ứng, duy trì, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường; đưa những hoạt động từ ngày hội trở thành việc làm thường xuyên trong đời sống, góp phần xây dựng phường Tân Định xanh, sạch, văn minh, phát triển bền vững.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng và người dân đã ra quân tổng vệ sinh môi trường trên đường Điện Biên Phủ, trồng cây xanh tại công viên ở 173 đường Hoàng Sa.

THANH HIỀN