Phường Tân Khánh phấn đấu bàn giao mặt bằng dự án Suối Cái trong tháng 10

Dự án đang bước vào giai đoạn về đích, lãnh đạo phường Tân Khánh (TPHCM) tích cực bám địa bàn để vận động người dân, quyết tâm hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 10.

Ngày 15-9, Bí thư Đảng ủy phường Tân Khánh (TPHCM) Trần Thị Diễm Trinh đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo UBND phường về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nạo vét, gia cố Suối Cái (đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai).

Đây là công trình hạ tầng trọng điểm đi qua các phường Bình Dương, Tân Hiệp, Vĩnh Tân và Tân Khánh, được khởi công từ tháng 11-2021. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, có 964 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng.

Theo đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND phường, thời gian qua, lãnh đạo địa phương thành lập 2 đoàn công tác, triển khai 7 cuộc làm việc và đã vận động được 1 tổ chức, 24 gia đình bàn giao mặt bằng, nhưng đến nay vẫn còn 18 hộ dân (3,8%) chưa đồng thuận.

Lãnh đạo phường Tân Khánh đến các hộ dân vận động bàn giao mặt bằng

Với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, hầu hết đoạn qua cầu Tổng Bảng, do vướng mắc yêu cầu bồi thường diện tích nằm ngoài sổ đỏ; tranh chấp ranh đất chồng lấn hoặc đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp. Tất cả các trường hợp trên đều được các cơ quan chức năng trả lời bằng văn bản.

Dự kiến trong tháng 9 địa phương sẽ hoàn thành các hồ sơ còn lại trình cấp có thẩm quyền xem xét và đến tháng 10 hoàn tất các thủ tục pháp lý để thu hồi đất; phấn đấu tháng 12-2026 hoàn thành dự án.

THẢO NGUYỄN