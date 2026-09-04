Đầu tư 686 tỷ đồng chỉnh trang suối Vàm Vá

Công trình thuộc nhóm B, dự án giao thông cấp III với tổng mức đầu tư 686 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm 372 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng là 283 tỷ đồng và 31 tỷ đồng là các chi phí khác. Tuyến đường có chiều dài 2,1 km mỗi bên, kết nối từ cầu Lễ Trang (đường Độc Lập) đến cầu Vàm Vá (đường ĐT741). Quy mô nền đường rộng 22m, bao gồm mặt đường bê tông nhựa nóng rộng 10,5m và vỉa hè mỗi bên rộng 5,75m.

Đồng chí Tô Văn Đạt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Giáo phát biểu tại lễ khởi công dự án. Ảnh: MINH DUY

Công trình còn được đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng, đèn trang trí, cây xanh và biển báo giao thông. Mái ta-luy bờ suối được gia cố bằng bê tông đúc sẵn, kết hợp lắp đặt lan can bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn.

Một đoạn suối Vàm Vá trước lễ khởi công

Để phục vụ thi công, xã Phú Giáo đã thu hồi 5,3 ha đất với 44 hộ ảnh hưởng; xã Phước Hòa thu hồi 6,9 ha đất với 51 hộ ảnh hưởng. Nhờ sự đồng thuận cao từ chính quyền và nhân dân, đến nay công tác bàn giao mặt bằng đã đạt 99%.

Phối cảnh suối Vàm Vá sau khi cải tạo

Phát biểu tại lễ động thổ, đồng chí Tô Văn Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Giáo cho biết, dự án không chỉ giải quyết bài toán giao thông, khai thác hiệu quả quỹ đất ven suối, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho cả hai xã Phú Giáo và Phước Hòa.

Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng sau hơn 1,5 năm thi công, kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong hoàn thiện hạ tầng, góp phần chỉnh trang đô thị, mở ra không gian phát triển cho các địa phương, đồng chí Tô Văn Đạt chia sẻ.

DUY TRẦN - THẢO NGUYỄN