Phường Tân Định: Đầu tư hơn 20 tỷ đồng sửa chữa, cải tạo 29 tuyến hẻm

Ngày 9-9, UBND Phường Tân Định khởi công dự án sửa chữa, cải tạo 29 tuyến hẻm trên địa bàn phường với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Lễ khởi công dự án sửa chữa, cải tạo 29 tuyến hẻm trên địa bàn phường Tân Định. Ảnh: THANH HIỀN

Việc đầu tư sửa chữa, cải tạo 29 tuyến hẻm trên địa bàn phường Tân Định được chia làm 2 dự án trọng điểm. Cụ thể, từ khu phố 1 đến khu phố 9 cải tạo 15 tuyến hẻm thuộc các tuyến đường Trần Quang Khải, Trần Khắc Chân, Trần Khánh Dư, Nguyễn Văn Nguyễn. Dự kiến công trình này thi công trong vòng 12 tháng, kể từ ngày 9-9.

Còn từ khu phố 10 đến khu phố 14 cải tạo 14 tuyến hẻm thuộc các tuyến đường Trần Quang Khải, Bà Lê Chân, Đặng Dung, Lý Văn Phức, Nguyễn Phi Khanh, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Mã Lộ, Đinh Công Tráng. Thời gian thi công trình này dự kiến sẽ được thi công thần tốc trong 120 ngày.

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: THANH HIỀN

Theo ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Định cho biết, trong những năm qua, hệ thống hạ tầng giao thông, hẻm, cống thoát nước trên địa bàn đã phần nào xuống cấp, gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của người dân. Khi hoàn thành, dự án sẽ cải thiện môi trường, tạo bộ mặt đô thị xanh - sạch - đẹp, an toàn và văn minh; trực tiếp mang lại lợi ích thiết thực cho người dân trên địa bàn.

Hẻm 38 Trần Khắc Chân, phường Tân Định sẽ được sửa chữa, cải tạo trong thời gian tới. Ảnh: THANH HIỀN

Việc nâng cấp, cải tạo các tuyến hẻm, kết hợp làm mới hệ thống thoát nước tại 29 tuyến hẻm trên địa bàn phường Tân Định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống và giải quyết tình trạng ngập úng, xuống cấp tại các khu dân cư.

THANH HIỀN