Sức sống cơ sở

Phường Vườn Lài đầu tư hơn 4,7 tỷ đồng chỉnh trang vỉa hè đường Hùng Vương

SGGPO

Sáng 18-9, UBND phường Vườn Lài (TPHCM) tổ chức khởi công Dự án chỉnh trang vỉa hè đường Hùng Vương, đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Nguyễn Chí Thanh.

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Dự kiến dự án chỉnh trang vỉa hè trên đường Hùng Vương sẽ kéo dài khoảng 3 tháng. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Đoạn vỉa hè dài 539m, rộng từ 1,85m đến 8,18m. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 4,7 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu.

Các hạng mục chỉnh trang gồm: lát mới toàn bộ mặt vỉa hè, bó vỉa, đan rãnh bằng đá granite; đồng thời cải tạo hệ thống thoát nước, bồn cây xanh và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật.

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Ông Huỳnh Văn Tâm, Chủ tịch UBND phường Vườn Lài phát biểu khởi công dự án. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo ông Huỳnh Văn Tâm, Chủ tịch UBND phường Vườn Lài, khi hoàn thành công trình sẽ kết nối đồng bộ với các dự án hạ tầng của khu vực chợ hoa Hồ Thị Kỷ, Công viên số 1 Lý Thái Tổ và đường Trần Bình Trọng.

Lãnh đạo phường Vườn Lài yêu cầu Ban Quản lý dự án, đơn vị thi công và tư vấn giám sát tuân thủ nghiêm ngặt quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông và quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ.

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Vỉa hè đường Hùng Vương sau khi được chỉnh trang sẽ mang lại diện mạo mới cho phường Vườn Lài. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Phấn khởi trước thông tin chính quyền địa phương khởi công chỉnh trang vỉa hè đường Hùng Vương, ông Lưu Hoàng Minh (khu phố 5), một người dân sống trên tuyến đường này chia sẻ, chúng tôi rất ủng hộ việc chỉnh trang vỉa hè, vì khắc phục được tình trạng hạ tầng xuống cấp như hiện nay, đồng thời làm đẹp thêm cảnh quan đô thị và phục vụ việc đi lại cũng thuận tiện hơn.

ĐÌNH DƯ

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