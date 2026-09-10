Phường An Phú Đông: Đầu tư hàng trăm tỷ đồng để tạo mảng xanh và chỉnh trang đô thị

Ngày 10-9, UBND phường An Phú Đông (TPHCM) tổ chức lễ khởi công xây dựng 9 mảng xanh; nạo vét, kiên cố hóa 14 tuyến rạch, 39 tuyến đường, hẻm với tổng kinh phí hơn hàng trăm tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Lễ khởi công các công trình chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường An Phú Đông. Ảnh: NGÔ BÌNH

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đỗ Đăng Ái, Chủ tịch UBND phường An Phú Đông cho biết, việc đầu tư các công trình trên không chỉ cải thiện cảnh quan, chống ngập và nâng cao chất lượng cuộc sống, mà còn thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo các sở, ngành, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy phường và thể hiện ý chí, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Ông Đỗ Đăng Ái, Chủ tịch UBND phường An Phú Đông phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: NGÔ BÌNH

Theo đó, dự án nâng cấp, chỉnh trang đô thị xây dựng 9 mảng xanh, tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng.

Công trình nạo vét, kiên cố hóa tại tuyến rạch Ván Chùa, Sáu Thứ, tổng mức đầu tư của công trình 72 tỷ đồng.

Công trình nạo vét, kiên cố hóa tuyến rạch Chín Bụi, rạch Gia (đoạn 1), tổng mức đầu tư 78 tỷ đồng.

Công trình nạo vét, kiên cố hóa tuyến rạch Cầu Móng, Tám Quỳnh, Bà Ngâu, tổng mức đầu tư của công trình là 72 tỷ đồng.

Dự án nạo vét, kiên cố hóa tuyến rạch Ông Trực, Ô Mô, Ba Chai, Dương Hà, tổng mức đầu tư của công trình 63,1 tỷ đồng.

Dự án nạo vét, kiên cố hóa tuyến rạch Ghe Máy, Sáu Quờn (Tám Bộ), tổng mức đầu tư của công trình 64,9 tỷ đồng.

Dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo hệ thống thoát nước các tuyến đường, hẻm trên địa bàn phường, tổng mức đầu tư của công trình 50 tỷ đồng.

Đơn vị thi công triển khai nạo vét các tuyến rạch trên địa bàn phường An Phú Đông. Ảnh: NGÔ BÌNH

Nguồn kinh phí thực hiện các công trình trên được trích từ nguồn vốn Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu. Thời gian thi công dự kiến của dự án từ năm 2026 đến năm 2028.

Ông Đỗ Đăng Ái, Chủ tịch UBND phường An Phú Đông phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: NGÔ BÌNH

Để các công trình thi công đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, chất lượng và sớm đưa vào sử dụng, Chủ tịch UBND phường An Phú Đông đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, thi công, giám sát phải thực hiện nghiêm các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ công trình và đảm bảo chất lượng; giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người dân.

THANH HIỀN- NGÔ BÌNH