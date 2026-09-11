Phường Tân Khánh đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc

Đến nay, phường Tân Khánh (TPHCM) đã có hơn 160 hộ dân bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Hiện địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất những trường hợp còn lại.

Người dân phường Tân Khánh bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công

Tuyến cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành dài khoảng gần 46km. Riêng đoạn qua địa bàn phường Tân Khánh dài hơn 3,6km, có 225 hộ dân và 3 tổ chức bị ảnh hưởng, với diện tích dự kiến thu hồi khoảng 23,8ha.

Vừa qua, công tác giải phóng mặt tuyến qua địa bàn được địa phương phối hợp với chủ đầu tư nhiều lần tổ chức đối thoại trực tiếp và đa số hộ dân chấp thuận chính sách đền bù, giải tỏa.

Nhiều người dân phường Tân Khánh đồng thuận chính sách đền bù, bàn giao mặt bằng thi công (Ảnh: DUY TRẦN)

Đến nay, phường Tân Khánh đã hoàn thành 100% công tác kiểm đếm; công tác chi trả bồi thường đạt trên 87% và hơn 160 hộ bàn giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Khánh cho biết, lãnh đạo phường nhiều lần trực tiếp gặp gỡ người dân để giải thích rõ chính sách; những vướng mắc vượt thẩm quyền đều được ghi nhận, xin ý kiến sở ngành và thông tin minh bạch.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ lo ngại giá đền bù thấp hơn thị trường. Có trường hợp nhận tiền đền bù nhưng không đủ mua nơi khác; một số nhà xây dựng không phép chỉ được hỗ trợ di dời 40% giá trị tài sản... khiến người dân còn băn khoăn.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng ngày 3-7-2026 (Ảnh: DUY TRẦN)

Ngày 3-7, khi kiểm tra thực địa dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu chủ đầu tư Dự án thành phần 1 phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đảm bảo bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trước ngày 30-9-2026, góp phần đưa công trình sớm về đích.

DUY TRẦN