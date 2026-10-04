Đồng hành với thanh niên khó khăn

Ngôi nhà của anh Phạm Hoài Thanh, đoàn viên Chi đoàn ấp 11, xã Nhà Bè (TPHCM), nay đã trở nên khang trang, sạch sẽ sau khi được Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam xã Nhà Bè vận động sửa chữa, với kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng.

Anh Thanh là giáo viên dạy bơi hợp đồng tại các trung tâm, là lao động chính trong gia đình, chăm lo mẹ già và người em đang đi học. Thu nhập chưa ổn định, trong khi nhiều khoản chi tiêu của gia đình phải trông cậy vào anh nên việc sửa sang nhà cửa nhiều năm qua vẫn chưa thực hiện được.

Anh Phạm Hoài Thanh (bìa phải) và mẹ đón nhận quà từ lãnh đạo địa phương tại lễ bàn giao công trình sửa chữa nhà

Từ hoàn cảnh của anh Thanh, Đoàn Thanh niên - Hội LHTN Việt Nam xã Nhà Bè đã kết nối, vận động các đơn vị cùng chung tay sửa chữa căn nhà. Công trình hoàn thành giúp gia đình anh Thanh có nơi ở an toàn, thuận tiện hơn, đồng thời giảm bớt một phần gánh nặng trong cuộc sống.

Theo Bí thư Đoàn xã Nhà Bè Trần Thị Thanh Thảo, trong công tác chăm lo, tổ chức Đoàn - Hội địa phương hướng đến việc đồng hành với thanh niên theo nhu cầu thực tế của từng người. Bên cạnh nhà ở, nhiều thanh niên cần được kết nối việc làm, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế, học nghề, nâng cao kỹ năng, tiếp cận các chính sách, chương trình phù hợp.

Từ định hướng này, Đoàn - Hội xã Nhà Bè đang triển khai nhiều hoạt động như hỗ trợ vốn vay, giới thiệu việc làm, học nghề, trao học bổng; đồng thời quan tâm đến thanh niên công nhân, thanh niên đang sinh sống tại các khu nhà trọ trên địa bàn.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường kết nối nguồn lực và theo dõi nhu cầu của thanh niên sau hỗ trợ. Chẳng hạn, từ việc hỗ trợ nhà ở có thể tiếp tục kết nối cơ hội học nghề, việc làm hoặc điều kiện phát triển sinh kế phù hợp. Mục tiêu lâu dài là giúp các bạn từng bước tự chủ, ổn định cuộc sống và có điều kiện đóng góp cho gia đình, địa phương”, chị Trần Thị Thanh Thảo nói.

CẨM TUYẾT