Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tăng tốc dự án metro Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ

Chiều 26-3, Đoàn công tác Thường trực Thành ủy do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến làm việc với các xã Bình Khánh, Cần Giờ, An Thới Đông, Thạnh An về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2026, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ sinh kế cho người dân

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo các xã cho biết tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn gặp khó khăn do đặc thù địa bàn, hạ tầng, nguồn nhân lực và tác động của giá nhiên liệu tăng cao.

Lãnh đạo các địa phương báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Ở xã Thạnh An, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 cơ bản bám sát tiến độ. Một số chỉ tiêu đạt khá so với kế hoạch. Tuy nhiên, giá xăng, dầu tăng cao đã tác động trực tiếp đến đời sống, sinh kế của người dân. Trong quý 2-2026, xã đặt ra mục tiêu trọng tâm giữ vững ổn định, nâng cao chất lượng điều hành, phát triển kinh tế biển và du lịch cộng đồng; đồng thời theo dõi, đề xuất giải pháp hỗ trợ sinh kế cho người dân chịu tác động của biến động giá nhiên liệu.

Với xã An Thới Đông, bộ máy hệ thống chính trị cơ bản ổn định, vận hành thông suốt; hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Tuy nhiên, thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển quy mô nhỏ, thiếu liên kết, chưa có sản phẩm đặc trưng, do hạ tầng còn hạn chế, chưa đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp.

Đối với xã Cần Giờ, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng thương mại - dịch vụ (chiếm tỷ trọng 63,5%); hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sôi nổi; công tác phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) được tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc.

Còn xã Bình Khánh, trong quý 1, địa phương đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, đã thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và 100% Tổ công nghệ số cộng đồng tại 19 ấp; triển khai mô hình “Gia đình số”, áp dụng phần mềm quản lý văn bản tại toàn bộ ấp. Xã đang thực hiện gói trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời phối hợp triển khai các ứng dụng như “Bình Khánh số”, trợ lý ảo AI, hệ thống điều hành số (E-Meeting) và bảng điều hành thông minh (i-Dashboard).

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá cao tinh thần chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn của các địa phương. Đồng chí lưu ý, Ban Thường vụ Đảng ủy 4 xã tập trung phân tích nguyên nhân tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả, bảo đảm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Trong thời gian tới, các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, làm đến cùng, có sản phẩm, kết quả cụ thể; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền gắn với đánh giá cán bộ thực chất.

Cùng với đó kiện toàn tổ chức bộ máy; quan tâm công tác dân vận, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời giải quyết kiến nghị, bức xúc của người dân. Đồng thời đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ và các dự án khác.

Các địa phương cũng cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch, xác định rõ định hướng phát triển của từng xã; chủ động tham gia góp ý vào đồ án quy hoạch chung của Thành phố, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ngoài ra, các địa phương đặc biệt quan tâm công tác giải ngân vốn đầu tư công; có giải pháp giúp người dân thoát nghèo bền vững; làm tốt công tác mua sắm trang thiết bị, quán triệt chặt chẽ, gắn với yêu cầu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

CẨM NƯƠNG