Đồng Nai: Hình ảnh CSGT nằm dưới mương là sản phẩm giả mạo từ AI

Ngày 28-9, Công an TP Đồng Nai đã xác minh và khẳng định hình ảnh một chiếc ô tô cùng một số người mặc trang phục CSGT nằm dưới mương được lan truyền trên mạng xã hội là giả mạo, tạo dựng bằng công nghệ AI.

Theo đó, những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ô tô biển số 93A-004.62 nằm dưới mương nước, bên cạnh có một số người mặc trang phục giống CSGT, trên người dính bùn đất. Phía trên đường là xe tải biển số 93C-178.45 chở gia cầm, nhiều con bị rơi xuống đường.

Công an TP Đồng Nai khẳng định hình ảnh trên là giả mạo và được tạo dựng bằng AI. Ảnh: CA TPĐN

Qua xác minh, hình ảnh được tạo dựng bằng công nghệ AI, không phải hình ảnh từ một vụ tai nạn giao thông thực tế tại TP Đồng Nai.

Công an TP Đồng Nai khuyến cáo người dân kiểm chứng nguồn tin, đối chiếu các kênh thông tin chính thống trước khi bình luận, đăng tải hoặc chia sẻ hình ảnh, video trên mạng xã hội; không tạo dựng, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật.

PHÚ NGÂN