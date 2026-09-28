Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong khảo sát công tác quản lý biên chế tại Sở NN-MT

Ngày 28-9, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, khảo sát tình hình quản lý, sử dụng biên chế tại Sở NN-MT TPHCM. Buổi khảo sát nhằm ghi nhận thực tiễn, tổng hợp ý kiến để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về quản lý, sử dụng biên chế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tại buổi khảo sát, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng đã báo cáo tình hình quản lý và sử dụng biên chế, nhu cầu biên chế giai đoạn 2027-2031.

Theo đó, Sở NN-MT TPHCM có 35 đơn vị (21 đơn vị khối hành chính và 14 đơn vị khối sự nghiệp). Trong 35 đơn vị, Sở NN-MT TPHCM có phương án sắp xếp và dự kiến giảm 2 đơn vị (thuộc khối hành chính).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong khảo sát tình hình quản lý, sử dụng biên chế tại Sở NN-MT TPHCM. Thực hiện: VĂN MINH

Về tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM cho biết, số công chức hiện có là 946/1.176 biên chế được giao (chưa sử dụng 230 biên chế, chiếm 19,56%). Sở đang thực hiện các thủ tục tiếp nhận 135 trường hợp viên chức đủ điều kiện vào làm công chức.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu định hướng buổi khảo sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM đề xuất giữ nguyên số biên chế công chức (1.176 biên chế) được UBND TPHCM giao năm 2026 cho giai đoạn 2027-2031. Nêu một số lý do đề xuất giữ nguyên biên chế này, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM cho biết, ngành NN-MT có nhiều lĩnh vực với tính chất đặc thù, địa bàn quản lý rộng…; hiện hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu và các nền tảng số dùng chung vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa thể thay thế hoàn toàn yêu cầu về nhân lực trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng báo cáo tại buổi khảo sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sở NN-MT TPHCM đang chủ trì tham mưu triển khai 44 thẩm quyền, chiếm gần 20% thẩm quyền mà Luật Phát triển đô thị trao cho TPHCM, thuộc các lĩnh vực từ đất đai, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tài nguyên nước, quản lý chất thải rắn, bảo vệ môi trường… Trước yêu cầu này, Giám đốc Sở NN-MT TPHCM kiến nghị trước mắt giữ nguyên biên chế hiện có để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Thái Thị Bích Liên phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau khi nghe các ý kiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong ghi nhận Sở NN-MT TPHCM có khối lượng công việc lớn, phức tạp, địa bàn quản lý rộng, phụ trách nhiều lĩnh vực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đề nghị Sở NN-MT khẩn trương rà soát lại vị trí việc làm, làm căn cứ để tuyển dụng, bố trí và sử dụng nhân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM Nguyễn Hoàng Ân phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM lưu ý Sở NN-MT đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, số hoá hồ sơ và hoàn thiện cơ sở dữ liệu; đổi mới phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cùng các đại biểu dự buổi khảo sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sở NN-MT TPHCM tiếp tục đẩy mạnh việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dựa trên chỉ số hiệu suất công việc (KPI). Trong đó, quan tâm theo dõi, đánh giá theo hướng thường xuyên, liên tục, thực chất hơn, gắn với kết quả, sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực tiễn và trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đề nghị Sở NN-MT tiếp tục rà soát, đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho các phường, xã, đặc khu, phù hợp với năng lực, điều kiện thực tế của cơ sở. Trong đó, phải có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về quy trình, thủ tục để địa phương thực hiện được.

VĂN MINH