Trung tướng Nguyễn Hữu Chính tái đắc cử Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính tái đắc cử Chủ tịch hội. Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, tiếp tục làm Chủ tịch Danh dự của hội.

Đại hội có hơn 250 đại biểu, đại diện cho gần 400.000 hội viên trên cả nước. Với chủ đề “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, xây dựng tổ chức hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, đại hội xác định tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam.

Trung tướng Nguyễn Hữu Chính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, phát biểu tại đại hội. Ảnh: TRUNG HIẾU

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Hữu Chính cho biết, trong nhiệm kỳ 2023-2026, các cấp hội đã tập trung tham mưu, phối hợp thực hiện chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nạn nhân; đẩy mạnh tuyên truyền về hậu quả của chất độc hóa học trong chiến tranh; tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân và vận động nguồn lực chăm lo nạn nhân.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Ảnh: TRUNG HIẾU

Từ năm 2024 đến hết tháng 6-2026, hội đã vận động hơn 1.074 tỷ đồng. Nguồn lực này được sử dụng để hỗ trợ sinh kế, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân, góp phần giúp nhiều người vượt qua khó khăn, hòa nhập cộng đồng.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đặt mục tiêu vận động quỹ đạt từ 1.500 đến 2.000 tỷ đồng, gồm tiền mặt và hiện vật quy đổi. Từ nguồn lực này, các cấp hội phấn đấu xây mới, sửa chữa 2.000-2.500 căn nhà; trao 25.000 suất học bổng cho con em nạn nhân; hỗ trợ vốn sản xuất cho 2.000 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; cấp xe lăn cho 100% nạn nhân có nhu cầu.

Hội cũng đặt mục tiêu tổ chức khám, chữa bệnh định kỳ cho khoảng 5.000-7.000 nạn nhân mỗi năm và bảo đảm 100% nạn nhân được thăm hỏi, tặng quà vào các dịp lễ, tết.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đề nghị hội tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân; phối hợp nghiên cứu, đề xuất mở rộng diện thụ hưởng chính sách đối với thế hệ thứ 3, thứ 4 của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm chất độc hóa học.

Hội cũng cần nghiên cứu, điều tra dữ liệu làm cơ sở hoạch định chính sách y tế, xã hội; đồng thời tiếp tục triển khai cuộc đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam, phù hợp với bối cảnh đối ngoại nhân dân hiện nay.

NGỌC DUNG