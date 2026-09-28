Quảng Ngãi: Khen thưởng VĐV giành huy chương ASIAD 20 và người giao nộp cổ vật

Sáng 28-9, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) năm 2026 và cá nhân phát hiện, giao nộp cổ vật tượng thần khỉ Hanuman.

Quảng Ngãi khen thưởng vận động viên có thành tích xuất sắc tại ASIAD 20 và người giao nộp cổ vật

Tại buổi lễ, bà Y Ngọc Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho ông Dương Đình Lục (thôn Đông Lỗ, xã Vạn Tường) vì đã phát hiện, giao nộp cổ vật tượng thần khỉ Hanuman cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi. Sở VH-TT-DL trao cho ông Lục gần 93 triệu đồng tiền thưởng theo quyết định của Bộ VH-TT-DL.

Bà Y Ngọc trao bằng khen cho ông Dương Đình Lục. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Năm 2021, ông Lục cùng người thân phát hiện, trục vớt tượng thần khỉ Hanuman nặng khoảng 150kg, sau đó thuê xe cẩu đưa về nhà. Năm 2023, được chính quyền vận động, ông tự nguyện giao nộp cổ vật để phục vụ công tác bảo tồn. Tháng 8-2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với pho tượng.

Tháng 8-2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tượng thần Khỉ Hanuman

Dịp này, bà Y Ngọc cũng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho VĐV Đinh Văn Tâm và huấn luyện viên Phạm Quốc Anh, thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.

Bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, trao bằng khen cho VĐV Đinh Văn Tâm và huấn luyện viên Phạm Quốc Anh. Ảnh: NGUYỄN TRANG

VĐV Đinh Văn Tâm giành huy chương bạc nội dung tán thủ môn wushu nam, hạng cân 56kg tại ASIAD 20. Ông Phạm Quốc Anh là huấn luyện viên cơ sở trực tiếp đào tạo VĐV Đinh Văn Tâm.

VĐV Đinh Văn Tâm giành huy chương bạc nội dung tán thủ môn wushu nam, hạng cân 56kg tại ASIAD 20. Ảnh: NGUYỄN TRANG

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NGUYỄN TRANG