Cử tri kiến nghị nâng cấp hạ tầng và xử lý nhà, đất công dôi dư

Ngày 4-11, Tổ đại biểu số 1 HĐND phường Vũng Tàu tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của 12 khu phố trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 18-12.

Tổ đại biểu số 1 phường Vũng Tàu tiếp xúc cử tri

Các cử tri tham dự buổi tiếp xúc. Ảnh: THÀNH HUY

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Thanh Bình (Khu phố 7) đề nghị nâng cấp đồng bộ hệ thống thoát nước tại toàn bộ các nhánh thuộc hẻm 100 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nhằm dứt điểm tình trạng ngập úng mùa mưa; đồng thời bổ sung đèn chiếu sáng công cộng trên đường Nguyễn Hiền.

Cử tri Nguyễn Thị Định (Khu phố 16) phát biểu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: THÀNH HUY

Cử tri Nguyễn Thị Định (Khu phố 16) kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công công viên Lê Lợi - Lê Quý Đôn; đề nghị chính quyền sớm có phương án quản lý, chuyển đổi công năng các khu đất công dôi dư, như khu đất Bệnh viện Lê Lợi (cũ), Nhà Thiếu nhi, tránh tình trạng bỏ trống kéo dài, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Ông Võ Văn Thành Sang, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu giải trình các vấn đề cử tri kiến nghị. Ảnh: THÀNH HUY

Các cử tri cũng phản ánh tình trạng các homestay hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn, chó thả rông nơi công cộng, hàng rong tập trung nhiều trước cổng trường học đe dọa an toàn thực phẩm của học sinh và bất cập về giờ giấc thu gom rác thải sinh hoạt.

Nhiều ý kiến đề xuất gộp các đợt thu quỹ an sinh, đẩy mạnh vận động khám sức khỏe toàn dân và rà soát chính sách cho cựu chiến binh từng chiến đấu tại chiến trường Campuchia.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu Nguyễn Thị Vân Anh ghi nhận toàn bộ các ý kiến đóng góp của cử tri, khẳng định tổ đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ để chuyển các cơ quan chuyên môn và trình HĐND phường xem xét, đôn đốc giải quyết trong kỳ họp sắp tới.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: THÀNH HUY

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THÀNH HUY