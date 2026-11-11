Dự báo mưa gia tăng ở Nam bộ từ ngày 12-11

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, ngày 11-11, dự báo mưa dông xảy ra ở một vài nơi ở Nam bộ, chủ yếu vào chiều tối và đêm. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C.