Dự kiến hơn 40.000 khán giả tham dự “Concert Quốc gia: Tổ quốc trong tim”

Chiều 17-8, Báo Nhân Dân và UBND TPHCM công bố Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim (Concert Quốc gia: Tổ quốc trong tim) .

Tham dự sự kiện công bố có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Các đại biểu tại sự kiện công bố Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim. Ảnh: TIỂU TÂN

Concert Quốc gia: Tổ quốc trong tim sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 23-8 tại Khu đô thị Vạn Phúc City (phường Hiệp Bình, TPHCM).

Trước đó, ngày 8-8, Ban tổ chức mở cổng trên website để khán giả đăng ký, ghi nhận con số kỷ lục với hơn 5,7 triệu lượt yêu cầu truy cập. Toàn bộ vé miễn phí đã được phát hành chỉ trong 1 phút 27 giây sau khi mở cổng. Theo Ban tổ chức, khán đài có thể đón khoảng 40.000 khán giả xem trực tiếp.

Với thông điệp “Tổ quốc chẳng ở đâu xa, Tổ quốc là ở trong tim mỗi người”, chương trình lan tỏa lòng yêu nước, kết nối các thế hệ bằng những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các bạn trẻ đến nhận vé chương trình tại Công viên Lê Văn Tám. Ảnh: BTC

Chương trình chia thành 3 chương nghệ thuật: Non sông một dải, Sắc đỏ tự hào, Tổ quốc trong tim. Các nghệ sĩ tham gia trong chương trình gồm: NSƯT Cao Minh, NSƯT Đăng Dương, Tùng Dương, SOOBIN, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hương Tràm, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, Muộii, Izara Thiên Nga, Ali Thục Phương, Candy Ngọc Hà, OPlus.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết, sự kiện năm nay tại TPHCM có những điểm đặc biệt: hát Quốc ca quy mô lớn và có Lễ Thượng cờ. Ban tổ chức mời các lực lượng chuyên nghiệp tái hiện nghi lễ Thượng cờ thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình ngay trên sân khấu. Màn diễu binh cũng được duy trì nhưng số lượng lực lượng tham gia cả quân đội và công an đông đảo hơn.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh thông tin về Concert Quốc gia: Tổ quốc trong tim. Ảnh: TIỂU TÂN

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết, đến thời điểm hiện tại, mọi công tác phối hợp chuẩn bị cơ bản hoàn thành. “Thông qua những sự kiện văn hóa nghệ thuật chất lượng cao này, TPHCM từng bước khẳng định vị thế vững chắc, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm tổ chức lễ hội và sự kiện văn hóa lớn của cả nước cũng như khu vực Đông Nam Á”.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy phát biểu tại buổi công bố. Ảnh: TIỂU TÂN

Tổng Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí chia sẻ, hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng của chương trình được đầu tư rất lớn. Trong đó, màn biểu diễn nghệ thuật pháo hoa khép lại chương trình sẽ kéo dài 15 phút, với 500 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo hoa tầm thấp.

Ca sĩ Hoàng Bách, Tổng Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tại sự kiện công bố. Ảnh: TIỂU TÂN

Ca sĩ trẻ Lâm Bảo Ngọc phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TIỂU TÂN

Ngoài sân khấu chính tại Vạn Phúc City, không gian Concert Quốc gia: Tổ quốc trong tim còn được livestream trực tiếp đến Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi dự kiến có sự tham gia của 20.000 khán giả.

Ban tổ chức trao tặng vé cho các đơn vị. Ảnh: TIỂU TÂN

Chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim do Báo Nhân Dân và UBND TPHCM phối hợp tổ chức, đơn vị thực hiện Công ty Cổ phần sáng tạo nghệ thuật và Sự kiện Sun Bright. Báo Nhân Dân phối hợp Công ty Cổ phần VCCorp triển khai không gian trải nghiệm với tên gọi “Fandom Yêu Nước” - Tổ Quốc trong tim tại khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

TIỂU TÂN