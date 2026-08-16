Hàng ngàn bạn trẻ tại TPHCM xếp hàng nhận vé “Concert Quốc gia: Tổ quốc trong tim”

Xuyên suốt trong 2 ngày 15 và 16-8, chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" chính thức mở cửa phát vé tại Công viên Lê Văn Tám (phường Tân Định, TPHCM) chào đón hàng ngàn trái tim đang hướng về ngày hội âm nhạc của những người yêu nước.

Khán giả trẻ xếp hàng dài nhận vé tham dự "Concert Quốc gia: Tổ quốc trong tim". Ảnh: BTC

Tại các gian hàng phát vé "Concert Quốc gia: Tổ quốc trong tim" trong 2 ngày này, khán giả có thể khám phá, trải nghiệm các sản phẩm thuộc Tổ quốc trong tim Collection 2 và được hướng dẫn chi tiết cách thức đặt hàng trên Website chính thức.

Thời gian mở phát vé từ 8 giờ đến 17 giờ. Tuy nhiên, 2 giờ trước khi phát vé, đông đảo khán giả đã có mặt tại công viên, háo hức xếp hàng chờ nhận vé.

Khán giả xếp hàng dài từ sáng sớm để nhận vé. Ảnh: BTC

Anh Nguyễn Văn Thành (28 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh) cho biết rất hào hứng trước một chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, đặc biệt có nhiều bài hát xúc động về tình yêu đất nước. Do đó, anh cố gắng sắp xếp thời gian đi nhận vé để được trực tiếp hòa mình vào không khí của sự kiện.

“Năm ngoái, chương trình được tổ chức tại Hà Nội. Dù tôi chỉ được xem hình ảnh, video đăng tải tại trên mạng xã hội nhưng đã cảm xúc lắm rồi. Nên càng vui khi năm nay sắp được hòa mình cùng hàng chục ngàn người hát vang những lời ca yêu nước", anh Thành nói.

Nhiều khán giả khác cũng rủ bạn bè cùng đăng ký, thành lập các nhóm cổ động để tham dự, cổ vũ chương trình. Ai cũng mong chờ được thưởng thức các tiết mục âm nhạc và những câu chuyện lịch sử được kể theo cách gần gũi với khán giả, nhất là người trẻ.

Ngày 23-8, chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" (Concert Quốc gia) sẽ diễn ra tại Vạn Phúc City (phường Hiệp Bình, TPHCM). Concert Quốc gia: Tổ quốc trong tim do Báo Nhân Dân tổ chức được dàn dựng theo hình thức đại nhạc hội kết hợp chính luận, kể câu chuyện về lịch sử, lòng yêu nước và khát vọng phát triển của dân tộc thông qua âm nhạc, hình ảnh, sân khấu, công nghệ trình diễn hiện đại. Chương trình được tổ chức theo hình thức xã hội hóa và mở cửa tự do phục vụ người dân. Vào năm 2025, chương trình là một trong những sự kiện nghệ thuật cộng đồng chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, từng thu hút 50.000 khán giả tại Sân Vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) và nhận nhiều giải thưởng uy tín.

TIỂU TÂN