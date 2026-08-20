Bộ GD-ĐT vừa đăng tải dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự kiến, Tiếng Anh là môn học bắt buộc từ lớp 1. Ảnh: HẰNG THU

Dự thảo phù hợp với định hướng giáo dục ngoại ngữ trong bối cảnh mới đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, đồng thời tăng cường việc dạy, học và bình đẳng các ngoại ngữ trong nhà trường.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung nội dung giáo dục ở cấp tiểu học trong giai đoạn giáo dục cơ bản. Theo đó, dự thảo quy định các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc cấp tiểu học gồm: Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Ngoại ngữ 1 (nếu chọn Tiếng Anh: ở lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5; nếu chọn ngoại ngữ khác ngoài Tiếng Anh: ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Tự nhiên và Xã hội (ở lớp 1, lớp 2, lớp 3); Lịch sử và Địa lí (ở lớp 4, lớp 5); Khoa học (ở lớp 4, lớp 5); Tin học và Công nghệ (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật); Hoạt động trải nghiệm.

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 1 (nếu chọn ngoại ngữ khác ngoài Tiếng Anh: ở lớp 1, lớp 2).

Với quy định này, việc chọn tiếng Anh là Ngoại ngữ 1 trong các nhà trường vừa đáp ứng định hướng “đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong nhà trường”, vừa không làm ảnh hưởng đến việc triển khai dạy học các ngoại ngữ khác, bảo đảm không gây xáo trộn đối với học sinh và các cơ sở giáo dục, tránh cách hiểu chỉ còn học một ngoại ngữ là tiếng Anh.

Cơ sở giáo dục có thể lựa chọn nhiều hơn 1 ngoại ngữ để tổ chức dạy học

Dự thảo Thông tư nêu, học sinh phổ thông bắt buộc phải học một ngoại ngữ (gọi là Ngoại ngữ 1). Học sinh có thể làm quen với ngoại ngữ khác ở cấp tiểu học.

Từ lớp 6, học sinh phổ thông được tự chọn thêm ngoại ngữ khác (gọi là Ngoại ngữ 2) theo nguyện vọng và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục.

Cơ sở giáo dục lựa chọn (các) ngoại ngữ (trong đó có tiếng Anh) phù hợp với khả năng đáp ứng để tổ chức dạy học môn Ngoại ngữ 1.

Cũng theo dự thảo, môn Ngoại ngữ 2 là môn học tự chọn, có thể tổ chức dạy học bắt đầu từ lớp 6 và kết thúc ở bất kỳ lớp nào tuỳ theo nhu cầu của học sinh và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục.

Nhà trường có thể tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng bài kiểm tra trên máy tính. Ảnh: HẰNG THU

Nhà trường có thể tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng bài kiểm tra trên máy tính

Bộ GD-ĐT) cũng vừa đăng tải dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học, THCS, THPT để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thông tư mới sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT (Thông tư số 27) quy định đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT (Thông tư số 22) quy định đánh giá học sinh THCS, THPT.

Nếu Thông tư 27 và Thông tư 22 chủ yếu quy định việc quản lý, ghi chép, giao nhận học bạ theo hình thức truyền thống, thì dự thảo sửa đổi thống nhất sử dụng học bạ số trong việc ghi nhận, cập nhật và quản lý kết quả đánh giá học sinh.

Dự thảo thông tư cũng lần đầu tiên cho phép nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng bài kiểm tra trên máy tính. Nhà trường phải thông báo trước cho học sinh và cha mẹ học sinh về hình thức kiểm tra và các yêu cầu kỹ thuật. Kết quả kiểm tra trên máy tính có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy.

Dự thảo lưu ý nhà trường phải chuẩn bị phương án dự phòng khi xảy ra sự cố kỹ thuật (tổ chức kiểm tra lại hoặc chuyển sang hình thức trên giấy trong vòng 7 ngày làm việc) và có điều chỉnh hợp lý để học sinh khuyết tật vẫn tiếp cận được hình thức kiểm tra này hoặc được chuyển sang hình thức phù hợp...

LÂM NGUYÊN