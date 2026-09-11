Trường học tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã, đặc khu; cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2026, trong đó tập trung phòng, chống bệnh tay chân miệng.

Học sinh Trường THCS Hà Huy Tập (phường Gia Định) tham gia khám sức khỏe trước khi bước vào năm học mới 2026-2027

Theo báo cáo của Sở Y tế và Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), TPHCM tiếp tục là một trong những địa phương có số ca mắc tay chân miệng cao của cả nước. Bên cạnh đó, các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết Dengue, sởi, ho gà, bệnh dại và các bệnh phòng được bằng vắc xin vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp.

Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; bảo đảm an toàn sức khỏe cho trẻ em, học sinh; không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng trong trường học, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục phổ biến đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND TPHCM về công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2026 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế trường học; tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ.

Trường học quán triệt phương châm "phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở", xác định nhà trường là một trong những địa bàn trọng điểm kiểm soát nguy cơ dịch bệnh. Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về công tác phòng, chống dịch trong phạm vi đơn vị quản lý.

Cùng với đó, trường học chủ động rà soát, lồng ghép nội dung phòng, chống bệnh truyền nhiễm vào kế hoạch năm học và các hoạt động thường xuyên của nhà trường; phân công lãnh đạo phụ trách, bố trí cán bộ y tế trường học hoặc giáo viên chủ nhiệm làm đầu mối, phối hợp chặt chẽ với Trạm Y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn; thực hiện nghiêm việc tăng cường tiêm chủng vắc xin và phòng, chống bệnh bại liệt trong các cơ sở giáo dục

Đặc biệt, các trường phải bảo đảm đầy đủ phương tiện, nước sạch, xà phòng rửa tay; bố trí vị trí thuận tiện tại lớp học, khu vệ sinh, khu vực ăn uống để trẻ, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy.

Nhà trường tổ chức vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt bàn ghế, sàn nhà, tay nắm cửa, đồ chơi, đồ dùng, dụng cụ học tập, dụng cụ ăn uống hàng ngày bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường; khử khuẩn định kỳ nhà vệ sinh, bếp ăn theo hướng dẫn của ngành y tế; bảo đảm lớp học, phòng chức năng thông thoáng.

Nhà trường triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, tổng vệ sinh môi trường, phòng, chống sốt xuất huyết đến hết tháng 11-2026; loại bỏ vật chứa nước đọng, không để phát sinh điểm nguy cơ trong khuôn viên và khu vực lân cận nhà trường, nhất là trong mùa mưa cuối năm.

Riêng với bệnh tay chân miệng, bệnh lây truyền qua đường hô hấp, bệnh đường tiêu hóa và các bệnh lây qua tiếp xúc tại nơi tập trung đông người, cần chủ động phòng tránh, nhất là ở các cơ sở giáo dục mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập và tiểu học.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu thủ trưởng cơ sở giáo dục phân công cán bộ y tế trường học hoặc giáo viên chủ nhiệm theo dõi sức khỏe trẻ, học sinh hàng ngày; tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, đặc biệt lưu ý các biểu hiện bất thường về thần kinh - vận động.

Với bệnh tay chân miệng, khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ (sốt, loét miệng, phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông...), phải cho trẻ nghỉ học, thông báo ngay cho gia đình đưa đi khám và báo cáo Trạm Y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Khi phát hiện có từ hai trẻ mắc bệnh trở lên trong cùng một lớp, nhóm trẻ trong vòng 7 ngày, trường học phải phối hợp ngay với cơ quan y tế địa phương để điều tra, xử lý ổ dịch theo quy định, không để dịch lây lan trong trường, lớp.

Nếu ghi nhận chùm ca bệnh hoặc sự kiện y tế bất thường khác, trường học thông báo ngay cho Trạm Y tế, cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn xử trí và phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; không tự ý cho học sinh nghỉ học diện rộng khi chưa có ý kiến chuyên môn của ngành y tế.

Tới đây, các trường học phối hợp Trạm Y tế rà soát tiền sử tiêm chủng của trẻ nhập học; phối hợp, hỗ trợ cơ sở y tế tổ chức tiêm bù, tiêm vét các vắc xin sởi, rubella, viêm não Nhật Bản, bại liệt, bạch hầu, ho gà, uốn ván và các vắc xin thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng theo hướng dẫn của ngành y tế.

Đối với UBND phường, xã, đặc khu, các địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó tập trung bệnh tay chân miệng, bảo đảm an toàn sức khỏe cho trẻ em, học sinh đến toàn thể các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học công lập và ngoài công lập, các nhóm trẻ độc lập trên địa bàn quản lý.

Song song với việc kiểm tra, giám sát công tác triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, các địa phương kịp thời chấn chỉnh các đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế, Trạm Y tế xã, phường, đặc khu trên địa bàn giám sát dịch tễ, xử lý ổ dịch và tuyên truyền phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục.

THU TÂM