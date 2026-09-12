Những thủ khoa chọn lộ trình học tập quốc tế

Đạt điểm tuyển sinh thuộc nhóm cao nhất, nhiều thủ khoa đầu vào năm 2026 quyết định theo học các chương trình quốc tế, liên kết với đại học nước ngoài. Với các tân sinh viên này, “quốc tế” không đơn thuần là đi du học, mà là cơ hội tiếp cận môi trường học thuật đa văn hóa, chuẩn đào tạo quốc tế và chuẩn bị năng lực cho thị trường lao động toàn cầu.

TS Nguyễn Quốc Chính - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Quốc tế, tuyên dương Dương Kim Trân - Thủ khoa tuyển sinh năm 2026.

Tìm môi trường để thử thách mình

Trong lễ đón khóa thứ hai Chương trình Liên kết Cử nhân Kỹ thuật Quốc tế giữa Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) và Đại học Công nghệ Sydney (UTS, Australia) ngày 11-9, Nguyễn Gia Ngân gây chú ý khi được giới thiệu là thủ khoa đầu vào ngành Trí tuệ nhân tạo (AI).

Nguyễn Gia Ngân phát biểu tại lễ khai giảnG Chương trình Liên kết Cử nhân Kỹ thuật Quốc tế giữa Trường ĐH Bách khoa TPHCM và Đại học Công nghệ Sydney (UTS, Australia) ngày 11-9. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TPHCM) đạt 99,28/100 điểm, đồng thời sở hữu IELTS 8.0. Điều Ngân tìm kiếm khi chọn chương trình học là một môi trường đủ sức thử thách bản thân, mở rộng góc nhìn và chuẩn bị cho thế giới bên ngoài lớp học.

“Em muốn được học hỏi, gặp gỡ những người có xuất phát điểm và góc nhìn khác nhau, đồng thời biến những điều mình học được thành những giá trị có ý nghĩa”, Gia Ngân chia sẻ.

Cùng chương trình, Nguyễn Hữu Bảo Lâm, cựu học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (TPHCM), là thủ khoa đầu vào ngành Công nghệ thông tin với 91,48/100 điểm. Đam mê công nghệ của Lâm bắt đầu từ việc tự học HTML, CSS rồi tự tìm lỗi khi chương trình không chạy như mong muốn. Quá trình “thử - sai - sửa” khiến Lâm nhận ra mình yêu thích việc giải quyết vấn đề bằng công nghệ.

Nguyễn Gia Ngân (giữa) và Nguyễn Hữu Bảo Lâm (bìa phải) nhận tuyên dương, ngày 11-9. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Lâm chọn chương trình liên kết bởi muốn kết hợp nền tảng kỹ thuật, tư duy logic của Bách khoa với môi trường học thuật quốc tế từ UTS. “Việc được đào tạo ngay tại Việt Nam nhưng tiếp cận tiêu chuẩn đầu ra của Australia là bước đệm tối ưu cho định hướng nghề nghiệp của em”, Lâm nói.

Theo đại diện Trường ĐH Bách khoa, chương trình hướng tới giúp sinh viên hình thành khả năng học tập liên tục, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề thực tế và làm việc xuyên văn hóa.

Không nhất thiết phải ra nước ngoài ngay

Dương Kim Trân, thủ khoa tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM) năm 2026 với 96/100 điểm, cũng chọn một lộ trình quốc tế. Từng là học sinh chuyên Sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TPHCM), Trân không chọn Y, Dược như nhiều bạn mà theo Công nghệ sinh học vì yêu thích nghiên cứu.

Dương Kim Trân, thủ khoa tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM) năm 2026, phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Được giáo viên chủ nhiệm gợi mở từ lớp 11, Trân tìm hiểu và đăng ký chương trình liên kết Công nghệ sinh học định hướng Y sinh với University of the West of England (UWE). Nữ sinh cho rằng học hoàn toàn bằng tiếng Anh vừa phù hợp với thế mạnh ngoại ngữ, vừa mở cơ hội nghiên cứu, trao đổi ở nước ngoài và tiếp tục học lên cao.

Năm nay, lần đầu tiên thủ khoa đầu vào của trường lựa chọn chương trình liên kết quốc tế. Đây là tín hiệu đáng chú ý, cho thấy sinh viên có thành tích cao ngày càng quan tâm không chỉ đến ngành học mà còn đến môi trường đào tạo, ngoại ngữ, cơ hội nghiên cứu và trải nghiệm học thuật quốc tế. Sinh viên có thể xây dựng nền tảng chuyên môn tại Việt Nam, đồng thời tiếp cận chương trình và môi trường học tập của trường đối tác nước ngoài” - PGS-TS Đinh Đức Anh Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM).

Tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TDTU), thủ khoa đầu vào năm 2026 Phạm Hồng Trâm Anh chọn ngành Quản trị kinh doanh, chương trình liên kết với Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha (Cộng hòa Séc). Trâm Anh có 12 năm thuộc nhóm học sinh đạt thành tích cao của lớp, đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Một phần quyết định của nữ sinh đến từ chị gái, vốn là cựu sinh viên chương trình này.

Trâm Anh nhận học bổng thủ khoa đầu vào tại Lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Điểm đáng chú ý là học chương trình quốc tế không đồng nghĩa phải ra nước ngoài ngay từ năm nhất. Các mô hình liên kết có nhiều lộ trình như 2+2, 3+1 hoặc học toàn bộ một số chương trình tại Việt Nam. Bảo Trân chọn học hai năm đầu trong nước để xây dựng nền tảng chuyên môn, sau đó sang Australia và từng bước thích nghi với môi trường quốc tế.

Điểm đáng chú ý trong lựa chọn của các tân sinh viên này là học chương trình quốc tế không còn đồng nghĩa với phải ra nước ngoài ngay từ năm nhất. Các mô hình liên kết cho phép người học có nhiều lộ trình như 2+2, 3+1 hoặc học toàn bộ một số chương trình tại Việt Nam.

Nhìn từ lựa chọn của Gia Ngân, Bảo Lâm, Kim Trân hay Trâm Anh, điểm chung không chỉ nằm ở danh hiệu thủ khoa. Khi quyết định nơi học, các em quan tâm khá rõ đến môi trường, chuẩn đào tạo và cơ hội kết nối quốc tế.

Với những thủ khoa này, câu hỏi khi chọn đại học dường như không còn dừng ở “học trường nào?” mà mở rộng thành: học trong môi trường nào, tiếp cận chuẩn đào tạo nào và chuẩn bị gì cho tương lai nghề nghiệp.

Gia Ngân xem ba năm phía trước là khoảng thời gian để học, trưởng thành và khám phá bản thân có thể đi xa đến đâu. Kim Trân nhìn đại học như hành trình học cách chủ động với chính cuộc đời mình. Danh hiệu thủ khoa vì thế chỉ là điểm xuất phát; quan trọng hơn là lựa chọn môi trường để tiếp tục thử thách và mở rộng giới hạn bản thân.

“Việc thủ khoa đầu vào năm 2026 lựa chọn chương trình liên kết quốc tế cho thấy người học ngày càng chủ động trong thiết kế lộ trình đại học và định hướng nghề nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế. Các em không chỉ quan tâm ngành học mà còn cân nhắc môi trường đào tạo, ngoại ngữ, khả năng thích nghi và cơ hội tiếp cận thị trường lao động toàn cầu. Các mô hình liên kết linh hoạt giúp sinh viên xây dựng nền tảng chuyên môn tại Việt Nam trước khi chuyển tiếp, qua đó tối ưu chi phí và từng bước hội nhập môi trường quốc tế” - PGS-TS Đinh Hoàng Bách, Viện trưởng Viện Hợp tác, Nghiên cứu và Đào tạo quốc tế, Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

CÔNG CHƯƠNG