Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú

Những ngày gần đây, khi năm học mới vừa bắt đầu, một số trường ở Hà Nội phát sinh bất cập trong bữa ăn bán trú, gây sự chú ý của dư luận.

Sở GD-ĐT Hà Nội kiểm tra bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Ngọc Lâm ngày 9-9-2026. Ảnh: Hồng Hạnh

Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, các bậc phụ huynh liên tục chia sẻ bức xúc với việc cung cấp suất ăn bán trú ở một số trường học. Các phản ánh chủ yếu liên quan đến thời gian giao suất ăn, chất lượng và định lượng một số món ăn, cũng như việc tổ chức, phục vụ bữa ăn cho học sinh.

Trong đó, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Trung Giã (xã Trung Giã) chia sẻ hình ảnh suất ăn bán trú trong ngày đầu học sinh lớp 1 đến trường (ngày 7-9) có giá xào, thịt băm và một que thịt xiên. Nhiều phụ huynh cho rằng, giá trị dinh dưỡng và định lượng của suất ăn không tương xứng với giá 40.000 đồng (gồm 12.000 đồng phụ huynh đóng và 28.000 đồng được ngân sách thành phố hỗ trợ). Liên quan thông tin phản ánh về bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Trung Giã, UBND TP Hà Nội cũng đã có văn bản yêu cầu UBND xã Trung Giã kiểm tra, làm rõ, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Trước phản ánh này, UBND xã Trung Giã đã tổ chức họp và thống nhất phương án tạm dừng tổ chức ăn bán trú tại Trường Tiểu học Trung Giã trong ngày 9-9 để chuyển sang đơn vị cung cấp mới từ ngày 10-9.

Hình ảnh bữa ăn của học sinh Trường Tiểu học Trung Giã do phụ huynh phản ánh.

Ngoài Trường Tiểu học Trung Giã, phụ huynh cũng phản ánh tại một số điểm trường, có thời điểm đến khoảng 13 giờ học sinh mới được nhận suất ăn trưa, ảnh hưởng đến giờ ăn, nghỉ và sinh hoạt buổi chiều.

Cụ thể, Trường Tiểu học Kim Bài (xã Thanh Oai), có hơn 1.500 học sinh tại 2 điểm trường và không có bếp ăn tại chỗ nên suất ăn được vận chuyển từ bên ngoài. Tại đây, khi đơn vị cung ứng suất ăn quá muộn, nhà trường phải mua bánh, sữa cho học sinh trong thời gian chờ cơm. Bên cạnh đó, phương tiện vận chuyển suất ăn không phải xe chuyên dụng. Sau khi nhà trường lập biên bản, đơn vị cung cấp nhận trách nhiệm và xin dừng cung cấp suất ăn, Trường Tiểu học Kim Bài tạm dừng tổ chức bán trú để tìm phương án thay thế.

Đặc biệt, ngày 9-9, sau 2 ngày liên tục suất ăn bán trú được đưa đến trường muộn, nhiều phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Đức Giang - phân hiệu Trường Tiểu học Thượng Thanh (phường Việt Hưng, TP Hà Nội) - tiếp tục đến trường để nắm thông tin về việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh.

Trước đó, trong 2 ngày 7 và 8-9, suất ăn đều được giao đến muộn, đơn cử ngày 7-9, đến 13 giờ 30 phút, đơn vị mới cung cấp đủ suất ăn, học sinh ăn xong vào khoảng 13 giờ 45 phút; ngày 8-9, cũng phải đến 12 giờ 20 phút, học sinh mới có đủ suất ăn. Tại đây, phụ huynh cũng bức xúc khi nhà cung cấp sử dụng xe tải vận chuyển hàng hóa, vật liệu để chở cơm, không đảm bảo việc giữ ấm cơm, thực phẩm cho học sinh. Sau phản ánh trên, ngày 9-9, nhà cung cấp mới đã tạm thời đảm nhận việc nấu suất ăn cho học sinh ngay tại trường dưới sự giám sát trực tiếp của ban phụ huynh.

Trước thực tế trên, ngày 9-9, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn và yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc sở tập trung thực hiện các nội dung nhằm bảo đảm tổ chức bữa ăn bán trú đúng quy định.

Theo đó, các đơn vị phải rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú, gồm điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, bếp ăn, nơi tổ chức ăn; quy trình chế biến, vận chuyển, giao nhận; số lượng học sinh ăn bán trú và khung thời gian tổ chức ăn, nghỉ phù hợp với từng cấp học.

Sở yêu cầu việc tổ chức bán trú phải phù hợp điều kiện thực tế, trên cơ sở tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh; không tổ chức khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, an toàn thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm, quản lý học sinh và phương án xử lý sự cố.

Thực đơn bữa ăn bán trú tuần 1 của phân hiệu Tiểu học Tân Khai, từ ngày 7-9 đến 11-9-2026.

﻿Ảnh Nhà trường cung cấp

Các trường phải kiểm tra nguồn gốc, số lượng, định lượng, chất lượng cảm quan, điều kiện vận chuyển, bảo quản, hạn sử dụng; đối chiếu thực phẩm, suất ăn thực tế với thực đơn và các nội dung đã thống nhất; thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và các quy định về an toàn thực phẩm.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị khai thác và sử dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm của thành phố (HanoiCheck) trong quản lý bữa ăn bán trú, công khai thông tin và truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo hướng dẫn. Các trường phải cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về cơ sở cung cấp; nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu và quá trình cung ứng; thực đơn, định lượng thực phẩm sống, thành phẩm chín; thông tin giao nhận thực phẩm, suất ăn; kết quả kiểm tra, giám sát và các nội dung phải công khai.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Hà Nội vận hành HanoiCheck - hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú. Thông tin về thực đơn, nguồn thực phẩm và quá trình tổ chức bữa ăn được cập nhật trên hệ thống, tạo thêm kênh để nhà trường quản lý, phụ huynh theo dõi, giám sát. Năm học này, khoảng 650.000 học sinh tiểu học Hà Nội ăn bán trú. Các em cũng được hưởng mức hỗ trợ cao hơn từ ngân sách thành phố. Theo nghị quyết của HĐND thành phố, mức hỗ trợ là 28.000 đồng/học sinh/ngày, tăng 8.000 đồng so với năm học trước.

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LÂM NGUYÊN - MAI PHẠM