Trường học linh động tổ chức bán trú, chỗ nghỉ trưa cho học sinh

Ngày 9-9, nhiều trường tiểu học và THCS trên địa bàn TPHCM đã tổ chức bán trú, hoặc hỗ trợ bố trí chỗ nghỉ trưa cho học sinh trong thời gian chờ tổ chức bán trú.

Bữa trưa bán trú của học sinh Trường Tiểu học Hiệp Tân (phường Phú Thạnh) trong tuần học đầu tiên của năm học mới

Tại Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội), thời khóa biểu được điều chỉnh trong tuần đầu tiên của năm học mới. Theo đó, học sinh lớp 1 và lớp 2 chỉ học buổi sáng; học sinh lớp 3 học buổi sáng và một buổi chiều trong tuần; học sinh lớp 4 và lớp 5 học buổi sáng và hai buổi chiều trong tuần.

Hiện nay, một vài hạng mục sửa chữa cơ sở vật chất tại trường đang trong giai đoạn hoàn tất, tuy nhiên do chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh, an toàn nên chưa tổ chức bán trú.

Học sinh Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội) được hỗ trợ chỗ nghỉ trưa tại lớp nếu phụ huynh không thể đón về.

Trước đó, thông báo của trường quy định học sinh cả 5 khối lớp thực hiện thời khóa biểu 2 buổi/ngày trong thời gian chưa tổ chức bán trú. Trong đó, khối 1, 2, 3 ra về lúc 10 giờ 35 phút buổi trưa và 16 giờ 25 phút buổi chiều; riêng khối 4, 5 ra về lúc 10 giờ 45 phút buổi trưa và 16 giờ 35 phút buổi chiều.

Để hỗ trợ những trường hợp phụ huynh không thể đưa đón, nhà trường bố trí giáo viên và nơi nghỉ trưa trong lớp cho học sinh, phụ huynh chuẩn bị phần ăn trưa cho con ăn tại lớp.

Trong khi đó, tại Trường Tiểu học Hiệp Tân (phường Phú Thạnh), Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết, quy định mới của năm học này là tất cả hồ sơ đơn vị cung ứng thực phẩm phải được UBND phường thẩm định hồ sơ, tư cách pháp nhân, chất lượng thực phẩm và lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn cho cơ sở giáo dục trên địa bàn theo Chỉ thị 33/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ.

Bữa trưa bán trú của học sinh Trường Tiểu học Hiệp Tân (phường Phú Thạnh) trong tuần học đầu tiên của năm học mới

Tuy nhiên, phường Phú Thạnh cho phép các trường học chủ động tổ chức bán trú, sau đó công tác kiểm tra, thẩm định và phê duyệt hồ sơ sẽ được thực hiện sau để không làm xáo trộn công tác tổ chức đầu năm học.

Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Hiệp Tân được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Hiệp Tân và Trường Tiểu học Duy Tân với tổng cộng 2.177 học sinh, trong đó 1.356 học sinh đăng ký sử dụng suất ăn bán trú.

Bữa trưa bán trú của học sinh Trường Tiểu học Hiệp Tân (phường Phú Thạnh) trong tuần học đầu tiên của năm học mới

Bữa ăn bán trú được thống nhất quy trình thực hiện chung, không nấu tập trung tại một điểm rồi vận chuyển qua nơi khác vì phát sinh chi phí và không đảm bảo an toàn thực phẩm. Tại bếp ăn của điểm trường chính và phân hiệu đều tổ chức nấu, mỗi điểm trường đều có một phó hiệu trưởng giám sát quy trình tổ chức bán trú.

Đây cũng là cách triển khai linh động của hai phường Hòa Hưng và Chánh Hưng.

Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Hòa Hưng, cho hay, các trường chủ động đề xuất đơn vị cung cấp thực phẩm và tạm ký với các đơn vị này để kịp tổ chức bán trú ngay đầu năm học, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh.

Bắt đầu từ tuần sau, phường sẽ đi kiểm tra thực tế tại các trường về điều kiện an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh… Nếu công tác bán trú đảm bảo các yêu cầu theo quy định, UBND phường ra quyết định công nhận chính thức, ngược lại nhà trường sẽ được yêu cầu đổi đơn vị cung cấp thực phẩm.

THU TÂM