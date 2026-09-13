Đến trường họp phụ huynh, hàng chục phụ huynh Trường THPT Nguyễn Khuyến bị “nhốt” ngoài cổng

Sáng 13-9, Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường Phước Thắng, TPHCM) tổ chức 2 cuộc họp phụ huynh. Trong đó có một cuộc họp với Hiệu trưởng nhà trường, một cuộc với giáo viên chủ nhiệm lớp. Tuy nhiên, những phụ huynh chỉ đến dự cuộc họp thứ hai không được vào trường, khiến hàng chục người bức xúc.

Hàng chục phụ huynh Trường THPT Nguyễn Khuyến bị “nhốt” ngoài cổng trường.

Sáng 13-9, hơn 50 phụ huynh học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến tập trung trước cổng trường khi không được vào bên trong để dự cuộc họp với giáo viên chủ nhiệm.

Theo phản ánh của phụ huynh, nhà trường đã thông báo lịch gồm 2 cuộc họp trong cùng buổi sáng. Cuộc họp thứ nhất diễn ra từ 7-8 giờ, giữa phụ huynh toàn trường với Ban giám hiệu. Sau đó, từ 8-9 giờ 30 là cuộc họp giữa phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm từng lớp.

Giấy mời họp phụ huynh Trường THPT Nguyễn Khuyến.

Một số phụ huynh không tham dự cuộc họp đầu tiên mà chỉ sắp xếp được thời gian đến trường để dự cuộc họp thứ hai. Tuy nhiên, khi đến nơi, cổng trường đã bị khóa và phụ huynh không được vào.

Một phụ huynh lớp 10 cho biết: “Tôi có mặt tại trường lúc 7 giờ 45 phút để tham gia cuộc họp với giáo viên chủ nhiệm bắt đầu lúc 8h. Tuy nhiên, tôi khá bất ngờ vì trường đóng cổng không cho vào”.

Tại cổng trường, có hơn 50 phụ huynh rơi vào tình cảnh tương tự. Nhiều người cho rằng họ không bỏ cuộc họp mà chỉ lựa chọn tham dự cuộc họp thứ hai. Bởi họ chỉ muốn gặp giáo viên chủ nhiệm lớp để nắm những nội dung liên quan trực tiếp đến lớp của con mình.

Chờ đợi một thời gian nhưng không được vào, nhiều phụ huynh bức xúc ra về. Khoảng 30 người tiếp tục ở lại, đề nghị được gặp hiệu trưởng để làm rõ. Sau đó, nhà trường mời các phụ huynh vào một phòng học để trao đổi. Lúc này, Công an phường Phước Thắng cũng có mặt để đảm bảo an ninh, trật tự.

Tại buổi trao đổi, bà Lữ Thị Trà Giang, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến, cho biết nhà trường tổ chức các cuộc họp nhằm thông tin đến phụ huynh những cam kết, kế hoạch và các công việc sẽ triển khai trong năm học mới.

Theo bà Giang, những nội dung nhà trường đưa ra đều hướng đến học sinh và mong phụ huynh theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện trong năm học. Hiệu trưởng nhà trường cho rằng, việc phụ huynh đến sau thời điểm bắt đầu cuộc họp thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với nhà trường. "Có thể các phụ huynh thấy tôi sai, tôi xin gửi lời xin lỗi đến các anh chị. Các nội dung họp sẽ được giáo viên chủ nhiệm báo cáo lại cho phụ huynh, nên cũng mong phụ huynh đừng quá bức xúc", bà Giang nói.

Lời giải thích này không khiến nhiều phụ huynh đồng tình. Một số phụ huynh cho rằng họ không đến họp muộn, mà chỉ để tham dự cuộc họp thứ hai với giáo viên chủ nhiệm, bắt đầu từ 8h theo lịch đã được thông báo.

Một phụ huynh tên Tr. cho biết chị từ TPHCM trở về từ 5 giờ sáng để kịp cuộc họp lúc 7 giờ. "Tôi đến đúng giờ và dự cuộc họp đầu tiên. Sau đó, tôi ra ngoài để photo bổ sung hồ sơ cho con. Khi quay lại lúc 7 giờ 50 thì cổng trường đã khóa, không cho vào", chị Tr. phản ánh.

Trước tình hình căng thẳng, lực lượng an ninh phải vận động phụ huynh giữ bình tĩnh. Sau khi trao đổi với hiệu trưởng, các giáo viên chủ nhiệm tiếp tục gặp riêng những phụ huynh còn ở lại để trao đổi.

Để tìm hiểu thêm sự việc, phóng viên đã liên hệ với bà Lữ Thị Trà Giang qua điện thoại nhưng chưa nhận được phản hồi.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh bà Lữ Thị Trà Giang mới nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến từ đầu tháng 8-2026. Trước đó, bà Giang là Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

HOÀNG DƯƠNG