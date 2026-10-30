Đưa giải pháp công nghệ số vào quản lý đô thị hiện đại

Chiều 30-10, UBND phường Thủ Đức (TPHCM) và Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật TPHCM tổ chức lễ ký kết phối hợp giai đoạn 2026-2030 nhằm hỗ trợ quản lý đô thị và mô hình công viên số với các tiện ích thông minh.

Theo nội dung ký kết, nhà trường sẽ tham gia đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực về về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho cán bộ, công chức và người dân địa phương.

Địa phương cũng đặt hàng cho nhà trường phối hợp thử nghiệm, hoàn thiện các sản phẩm, giải pháp phục vụ quản lý đô thị, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Phường Thủ Đức và Trường Đại học Công nghệ kỹ thuật TPHCM ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030. Ảnh PHƯƠNG UYÊN

Bên cạnh đó, địa phương sẽ phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, dịch vụ số; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn trường học; hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính, cư trú, đầu tư, xây dựng và đất đai theo chức năng, thẩm quyền…

Đại diện trường Đại học Công nghệ kỹ thuật TPHCM giới thiệu các mô hình hai bên phối hợp nghiên cứu. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Trước mắt, địa phương và nhà trường phối hợp nghiên cứu, ứng dụng mô hình UAV (phương tiện bay không người lái) hỗ trợ quản lý đô thị và mô hình công viên số với các tiện ích thông minh.

Tại lễ ký kết, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết gợi mở, giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM có thể xem đây một “phòng thí nghiệm xã hội” để có thể nghiên cứu và ứng dụng bằng những sản phẩm cụ thể trong quản lý đô thị và phục vụ đời sống dân sinh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

THU HƯỜNG