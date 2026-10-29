Phường Đông Hòa tặng sổ BHXH cho người dân khó khăn

Ngày 29-10, UBND phường Đông Hòa (TPHCM) tổ chức tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) với chủ đề “Lan tỏa nghĩa tình, vun đắp tương lai an sinh” cho thành viên các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Chương trình trao tặng sổ BHXH cho thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo tại phường Đông Hòa

Trong chương trình, lãnh đạo địa phương phối hợp với Bảo hiểm xã hội cơ sở Dĩ An đã trao tặng 131 sổ BHXH cho thành viên hộ nghèo và hộ cận nghèo. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 33 triệu đồng, do ông Hoàng Văn Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản và Xây dựng Hoàng Nam ủng hộ.

Lãnh đạo phường Đông Hòa cùng nhà tài trợ trao tặng sổ BHXH cho người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đông Hòa trao tặng 2 sổ bảo hiểm xã hội cho hội viên khó khăn

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đông Hòa cũng trao tặng 2 sổ bảo hiểm xã hội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 28,3 triệu đồng, do một doanh nghiệp địa phương hỗ trợ.

Theo ông Nguyễn Văn Yêm, Phó Chủ tịch UBND phường, việc chăm lo cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn tiếp cận chính sách BHXH là nhiệm vụ thường xuyên của địa phương, từng bước tạo điều kiện để người dân có nguồn thu nhập ổn định khi hết tuổi lao động, góp phần bảo đảm cuộc sống lâu dài.

VĂN SƠN