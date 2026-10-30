Sức sống cơ sở

Thêm một Trạm Công dân số phường Thạnh Mỹ Tây

SGGPO

Ngày 30-10, phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM) tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào hoạt động “Trạm Công dân số Thạnh Mỹ Tây” tại công viên Vinhomes Central Park.

Hướng dẫn người cao tuổi cài đặt các ứng dụng tại Trạm Công dân số. Ảnh: HỒNG HẢI
Hướng dẫn người cao tuổi cài đặt các ứng dụng tại Trạm Công dân số. Ảnh: HỒNG HẢI

Việc đưa vào hoạt động Trạm Công dân số của phường Thạnh Mỹ Tây ngay tại cộng đồng nhằm điều kiện thuận cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi các tiện ích số ngay tại nơi cư trú.

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Đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trạm Công dân số Thạnh Mỹ Tây. Ảnh: HỒNG HẢI

Tại đây, người dân có thể thực hiện các dịch vụ số thiết yếu, như: thủ tục hành chính trực tuyến, sử dụng định danh điện tử VneID, thanh toán ngân hàng, y tế, an sinh xã hội.

Bà Bùi Thị Hồng Quế, Chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Tây kỳ vọng, Trạm Công dân số của phường sẽ giúp người dân, doanh nghiệp chủ động hơn khi sử dụng các tiện ích số và có thêm một địa điểm để được hướng dẫn, hỗ trợ khi gặp khó khăn khi thực hiện các giao dịch trên nền tảng số”.

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Ngay sau lễ khánh thành, người dân thực hiện các giao dịch tại Trạm Công dân số. Ảnh: HỒNG HẢI

Ngay khi ra mắt, người dân được cán bộ địa phương hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, định danh điện tử, chữ ký số, thanh toán và các tiện ích số.

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trạm công dân số phường Thạnh Mỹ Tây

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