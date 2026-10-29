Phường Vũng Tàu thu ngân sách về đích sớm 2 tháng

Sáng 29-10, UBND phường Vũng Tàu tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11-2026.

Phường Vũng Tàu tổ chức họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11

Tính đến ngày 26-10, tổng thu ngân sách trên địa bàn phường đạt gần 912 tỷ đồng, vượt dự toán cả năm trước thời hạn hơn 2 tháng (chỉ tiêu là 907 tỷ đồng, đạt 100,5%).

Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu chủ trì hội nghị. Ảnh: THÀNH HUY

Công tác giải ngân vốn đầu tư công gần 109 tỷ đồng, bằng 85,6% kế hoạch. Trong 10 tháng, tổng doanh thu các ngành kinh tế trên địa bàn đạt 36.120 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với cùng kỳ; trong đó dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 7.128 tỷ đồng (tăng gần 37%) và tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 14.433 tỷ đồng (tăng trên 39%).

﻿Đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo tại phiên họp. Ảnh: THÀNH HUY

Địa phương cũng duy trì hiệu quả công tác cải cách hành chính và an sinh xã hội. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn đạt 99,98%; trong đó hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 90,31%.

Về quản lý đầu tư, địa phương đang đôn đốc việc triển khai 12 dự án tư nhân với tổng vốn hơn 33.343 tỷ đồng; đề xuất phương án bãi xe thông minh tại khu đất chợ du lịch cũ (2,9 ha) và nhà ở xã hội tại đường Lê Hồng Phong (1,4 ha).

Kết luận cuộc họp, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ thu đúng, thu đủ các nguồn thu còn dư địa, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch trước ngày 15-12. Đồng thời lưu ý cán bộ, công chức của phường chủ động công vụ, giải quyết nhanh thủ tục đất đai, đầu tư, kiên quyết hoàn thành và vượt mức toàn bộ chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026.

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THÀNH HUY